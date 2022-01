Résumé et objectifs de Gérone

01/06/2022 à 18:27 CET

.

Gérone, dans un excellent moment de forme, s’est qualifiée ce jeudi pour les huitièmes de finale de la Copa de Rey en battant Osasuna 1-0, avec un but de David Junca au premier semestre, et s’est plongé dans la crise des résultats pour l’équipe navarraise.

Gérone

Jean Charles; Santi Bueno, Juanpe (Bernardo, 46′), Biel Farrés, Calavera, Juncà (Jairo, 72′), Kebé, Pol Lozano (Aleix Garcia, 65′), Artero, Borja García (Baena, 46′) et Nahuel Bustos ( Samu Sáiz, 65 ‘).

Osasuna

Juan Pérez ; Ramalho, Unai García, Juan Cruz, Manu Sánchez ; Jaume Grau (Moncayola, 66′), Oier (Kike García, 66′), Javi Martínez (Nacho Vidal, 76′), Roberto Torres (Budimir, 76′), Kike Barja (Rubén García, 66′) et Chimy Ávila.

Arbitre

Alberola Rojas (castillan-La Mancha). TA : Unai García (79′) et Moncayola (83′).

Stade

Montilivi. 3 649 spectateurs.

L’équipe de Pampelune a lié la troisième défaite consécutive, tandis que Gérone, consolidée dans les positions de barrage pour la promotion en première division, a célébré une victoire prestigieuse, la cinquième consécutive à Montilivi, et confirme sa bonne dynamique : six victoires lors des sept derniers matchs.

Après dix journées consécutives sans victoire en championnat, Osasuna a entamé le match en appuyant fort, poussé par l’obligation de se donner une joie pour retrouver le sourire et commencer à sortir de sa crise.

Mais Gérone, armé d’un 5-2-1-2, a déplacé le ballon judicieusement, et à la 6e minute, Santi Bueno a aidé Juncà avec une superbe passe à l’arrière de la défense rivale et le ’17’ battu Juan Perez avec un tir croisé.

Les visiteurs ont tenté de faire un pas en avant avec l’avancée du premier acte, mais sans savoir comment transformer leur timide domination en occasions de marquer, pas même en un sentiment de menace pour Gérone, très à l’aise avec le tableau d’affichage en faveur et très fiable dans défense, avec la jeune débutante Bienne Farrés.

Osasuna a essayé d’égaler le match avec plus de fierté que de succès. Et en fait ça n’a fait que déranger Juan Carlos Martin dans la dernière action de la première mi-temps, avec un tir du Chimy Avila neutralisé entre le gardien local et son bâton droit.

La rencontre a suivi le même scénario après la mi-temps. Les visiteurs se sont approchés de la zone locale avec quelques tirs de Roberto Torres, mais Gérone semblait avoir la situation sous contrôle et semblait plus proche du 2-0 que du match nul. A la 58e minute, Nahuel Bustos a encore une fois fait désespérer Montilivi en ratant une passe mesurée de Alex Baena qui le laissait seul devant l’arc.

Osasuna a redoublé sa mise pour le match nul avec l’entrée de Kike Garcia Oui Avant Budimir, qui a frôlé l’égalisation de deux tirs, mais ceux de Montilivi, dans un exercice de commerce et de solvabilité, ont certifié une nouvelle victoire qui leur permettra d’être dans le tirage au sort des huitièmes de finale de la Copa del Rey.