Résumé et objectifs de Gérone

01/09/2022

Le à 17:53 CET

.

Gérone a confirmé son bon parcours avec une victoire ce dimanche contre Fuenlabrada par 2-1 avec des buts de Alex Baena Oui Cristhian Stuani, et se tenait à six points des positions de promotion directe, en attendant le match d’Eibar lundi.

RIF

IL A ÉTÉ

Gérone

Ortolá ; Arnau, Santi Bueno, Bernardo, Juanpe, Valery ; Aleix García, Pol Lozano ; Álex Baena (Ibrahima Kébé, 61′), Samu Sáiz (Borja García, 61′) ; et Stuani.

Fuenlabrada

Miguel ngel Morro ; Pol Valentín, Iribas, Rubén Pulido, Diéguez (Anderson, 46′), Gozzi Iweru; Damien (Brahim Konaté, min. 46), Cristóbal (Cheick Timité, 76′) ; Pedro León, Aboubakary Kanté (Zozulia, 46′) et Mula (David Amigo, 63′).

Buts

1-0 M.12 Alex Baena. 2-0 M.35 Stuani. 2-1 M. 66 Anderson.

Arbitre

Quintero González (andalou). Álex Baena (46+), Stuani (75′) et Borja García (85′) / Cristóbal (28′), Rubén Pulido (33′), Pedro León (46+), Brahim Konaté (76′) et Cheick Timité ( 95′).

L’équipe de Michel Sanchez ils ont célébré leur cinquième victoire consécutive entre la Ligue et la Coupe, et la septième lors des huit derniers matches, tandis que l’équipe de Madrid a disputé quatorze matches de championnat sans gagner. Il n’a plus pu le faire depuis le 21 octobre dernier.

Gérone vit immergée dans un présent joyeux et excitant et il n’a fallu que quatre minutes pour réveiller Montilivi. Baena activé Cristhian Stuani, mais le tir de l’Uruguayen s’est écrasé contre Miguel Ángel Morro, une nouveauté dans le but de Fuenlabrada.

C’était le prologue à 1-0 en quelques minutes au cours duquel l’équipe locale a monopolisé le ballon sans laisser Fuenlabrada respirer ni avancer. Le 12, Samu saiz a fait une passe parfaite à l’arrière de la défense rivale et Baena, omniprésent, a surmonté la sortie de Morro d’un tir croisé.

Samu saiz Oui Baena ils se sont retrouvés juste après dans un jeu presque retracé à celui de 1-0. Samu il a aidé Baena, mais le gardien de Fuenlabrada a repoussé le tir du milieu de terrain andalou.

L’équipe de Madrid a essayé de se ressaisir avec quelques coups de pied sans danger de Mikel Iribas Oui Aboubakary Kanté, mais Gérone a encore frappé à la 35e minute. Après un corner, Stuani Il a récupéré un rebond de Morro pour porter le score à 2-0, son quinzième but du parcours.

Pellicer a réagi à l’entracte, transformant le 5-2-3 en 4-1-3-2 avec l’entrée d’Anderson, Roman Zozulia et Brahim Konaté, et Fuenlabrada a avancé les lignes de pression vers le terrain opposé.

A la 67e minute, sur corner, Anderson il trouva un terrain dans la zone de Gérone et coupa les distances d’une tête, avec un tir impossible pour Adrián Ortolá. Le but a stimulé Fuenlabrada, qui a caressé l’égalisation d’un tir à la barre transversale de Pedro Léon et intimidé Gérone.

L’équipe de Michel ils ont souffert dans les dernières minutes du match, mais ont fini par remporter une autre victoire, la sixième des six derniers matchs à domicile, pour continuer à nourrir leur rêve de promotion.