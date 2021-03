Résumé et objectifs de Gérone

28/03/2021

Tatiana Perez

Gérone ne jette pas l’éponge facilement. Ils veulent être une équipe de barrages et aujourd’hui ils l’ont montré avec un retour héroïque contre Albacete à Montilivi (2-1). Deux buts dans le temps additionnel de Mamadou Sylla (min.91) et Cristhian Stuani (min.94) Ils ont permis à Alfredo Ortuño de partir à contrecœur (min. 68). Les hommes de Francisco n’ont pas eu leur meilleur jour, ils se sont même laissé dominer par le bas de Second A étant au bord du désastre, mais ils ont fait leurs devoirs pour rester-se quatre points derrière la sixième place, foudre.

GIR

ALB

Girona

Juan Carlos, Yan Couto, Juanpe, Arnau, Luna, Kebé (Pablo Moreno, 46 ​​’), Terrats (Cristóforo, 81′), Gumbau (Monchu, 62 ‘), Aday (Stuani, 62’), Valery (Samu Sáiz, 46 ‘) et Sylla.

Albacete

Tomeu Nadal, Dani Torres, Manu Fuster (Fran García, 86 ‘) Zozulia, Álvaro Jiménez, Diego Caballo, Ortuño (Peña, 86’), Eddy Silvestre, Kecojevic (Álvaro Arroyo, 58 ‘), Carlos Isaac (Alberto Benito, 66 ans) ‘) et Boyomo.

Buts

0-1 M. 68 Ortuño. 1-1 M. 91 Sylla. 2-1 M. 94 Stuani.

Arbitre

Gálvez Rascón (de Madrid). TA: Yan Couto, Gumbau, Terrats, Juanpe / Alberto Benito.

Incidents

Montilivi. Derrière des portes closes.

Il a été difficile de commencer plus que prévu. Alors qu’Albacete n’a pas hésité à faire pression. Álvaro Jiménez a forcé Juan Carlos à se montrer après un échec d’Ibrahima Kebé qui s’est terminé par un tir de l’Andalou de l’avant (min. 7). La réponse a été de Gérard Gumbau avec un tir qui est sorti en léchant le bâton.

Francisco était constamment à la recherche de la connexion avec Sylla perou ils n’ont pas été clarifiés laissant les occasions de réel danger pour les habitants de La Mancha. Lors de son premier match en tant que partant, le jeune Arnau Martínez s’est montré providentiel pour empêcher Zozulia de marcher sur la zone rouge et blanche avec le ballon (min. 15). Avant la pause, Luna a vu comment Boyomo Il a été frustré par un tir qui l’a mené dans un coin presque sous des bâtons.

Regarder le panorama, Francisco a fait des retouches dans le second afin que Gérone ait plus d’initiative à travers Samu Saíz et Pablo Moreno. Les deux footballeurs sont immédiatement devenus les protagonistes des actions. Cependant, Albacete puni avec un but d’Ortuño (min. 68). L’ex de Gérone ne l’a même pas fêté.

Tout semblait perdu quand Syll venait d’apparaîtreà. En plus, encore une fois. Il a sauvé les meubles avec la cravate (min. 91), bien que Gérone n’en ait pas assez. Et Stuani s’est occupé du reste, remportant la victoire finale en 94.