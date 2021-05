Résumé et objectifs de Getafe

16/05/2021

Avec un objectif spectaculaire, les Japonais Takefusa Kubo a mis fin au puzzle de Getafe, qui semblait destiné à faire des nombres pour se sauver le dernier jour jusqu’à ce que le joueur prêté par le Real Madrid apparaisse pour sauver mathématiquement son équipe avec un but qui a battu Levante (2-1).

OBTENIR

LEV

Getafe

Soria; Suárez (Iglesias, 75 ‘), Dakonam, Timor, Olivera; Aleñà (Cucho, 75 ‘), Arambarri, Maksimovic, Cucurella (Kubo, 75’); Ünal (Nyom, 56 ‘), Ángel (Mata, 25’).

j’ai soulevé

Cardenas; Coke (Miramón, 84 ‘), Vezo (Duarte, 46’), Pier, Clerc; De Frutos, Malsa, Melero, Morales (Kochorashvili, 71 ‘); Gómez (León, 64 ‘), Cantero (Martí, 64’).

Buts

1-0 M. 13 Aleñà. 1-1 M. 30 Melero. 2-1 M. 84 Kubo.

Arbitre

Agneau Vega (Cantabrique). TA: Arambarri (82 ‘), Kubo (85’), Iglesias (88 ‘), Soria (90’), Cucho (90 ‘). TR: Timor (90 ‘).

Incidents

Jour 37. Coliseum Alfonso Pérez. Porte fermée.

Avec seulement quelques minutes cette saison, tant à Villarreal qu’à Getafe, Kubo a fait ressortir toute sa qualité au moment où son équipe avait le plus besoin de lui. Il est sorti sur le terrain à quinze minutes de la fin de son énième remplacement et il était seulement en charge de régler un problème qui ressemblait à une tragédie.

Getafe n’avait besoin que d’un seul objectif pour éviter de se rendre à Grenade sous la menace d’une relégation. Kubo n’a eu besoin que de quelques minutes pour récupérer un ballon au milieu du terrain, monter à l’avant de la zone et déposer une chaussure incroyable que le gardien Dani Cardenas n’a pas pu sauver

L’explosion de joie était totale sur le banc Getafe, qui était conscient qu’il ne pouvait plus échouer. Et, avant de se retrouver dans une situation qui paraissait impossible il y a des mois, Il avait plusieurs “points de match” pour certifier le salut. Il les a tous gaspillés. La plupart du temps avec de la malchance, mais aucun d’entre eux n’avait raison.

Son rival a invité à ajouter les trois points. Levante, rien n’était en jeu, ils faisaient leurs devoirs depuis longtemps. Pour cette raison, Paco López, sans aucune pression, a fait six changements par rapport au dernier match, qui faisait match nul 3-3 contre Barcelone. Des noms comme Toño, Duarte, Roger, Aitor, Bardhi et Miramón sont sortis pour donner des minutes à Malsa, Clerc, Dani Gómez, Coke, Cardemas et Álex Cantero.

Pendant ce temps, Bordalás a rendu l’Uruguayen à la propriété Mauro Arambarri, l’un de ses piliers ces dernières années. Il était un remplaçant contre le Celta et est allé à sa présence physique pour résoudre le stress qui a saisi une équipe qui s’est montrée forte au match.

Avec beaucoup plus de vigueur que le Levante, Getafe a terminé une bonne vingtaine de minutes, dans lequel il a pressé avec de grands critères sans laisser d’options aux hommes de Paco López, submergé par le besoin de son rival.

À cette époque, il a fait presque tout ce qui brillait dans le premier acte, avec une opportunité claire pour Ángel Rodríguez que Malsa a détruite au moment où l’attaquant de Getafe allait tirer sur la figure de Cardenas et avec le but de Carles Aleñá. Le joueur prêté par Barcelone n’a pas perdu une passe de Marc Cucurella pour marquer d’un tir du bord de la surface.

Curieusement, le 1-0 a arrêté Getafe, qui a également subi un revers lorsque Ángel a quitté le terrain avec une blessure musculaire. À sa place est venu Jaime Mata, qui avant la pause jouerait à la dernière occasion de son équipe dans les 45 premières minutes avec un tir qui s’est écrasé sur la barre transversale.

Mais avant, le Levante, sans aucune pression, a commencé à carburer et à monter des contre-attaques efficaces entre Getafe, qui abaissait inexplicablement ses bras. et il s’est permis d’être à égalité avec un but de Gonzalo Melero après une demi-heure. Et ils pourraient être plus, mais Álex Cantero n’a pas frappé un heads-up contre David Soria.

Getafe, clairement, criait au repos. Trop de pression sur lui avec l’équipe Bordalás, qui, après les 45 premières minutes, a été mathématiquement sauvé avec les défaites provisoires de Valladolid, Eibar et Elche.

La dérive n’était pas bonne pour Getafe, qui a cédé trop de terrain et avait besoin de plus de stabilité. Peut-être pour cette raison, Bordalás n’a pas tardé à amener un de ses hommes avec moins de qualité mais avec plus d’esprit sur le terrain. Il a éliminé Enes Ünal et a mis Allan Nyom à jouer avec un seul attaquant.

Son pari de jouer l’égalité était risqué. Tout but dans un autre stade pourrait forcer Getafe à remporter une victoire hâtive. Et c’est arrivé. Elche est allé de l’avant à Cadix et, avec 1-1, la relégation allait être jouée à Grenade le dernier jour.

Le but au stade Ramón de Carranza est venu au pire moment, avec l’équipe Bordalás accroupie, sans le ballon, avec des hommes de rafraîchissement d’attaque au Levant tels que Roger Martí et Sergio León et avec un peu moins d’une demi-heure éternelle d’avance pour régler la situation.

Les chances ne sont venues nulle part et Bordalás a donné une autre tournure à son idée conservatrice peu de temps auparavant. Le but d’Elche a tout changé et Prenez Kubo et “Cucho” Hernández est entré dans la fête, qui est revenu jouer après quelques mois blessés. Getafe avait besoin d’un miracle, car il n’était pas capable de générer quoi que ce soit. Il a été confié à un arreón isolé ou à un but de Cadix.

Celui-ci est venu dans le coffre de Kubo. Son tir a mis fin à l’incertitude. Il a montré tout son potentiel en quelques secondes. Le joueur japonais s’est déchaîné comme jamais auparavant cette saison et a finalement vu le jour. Comme Getafe, qui a été sauvé pour dire au revoir à une saison oubliée.