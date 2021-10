Résumé et objectifs de Getafe

10/03/2021

Le à 21h00 CEST

Roger Payro

Amélioration insuffisante de celle de Getafe. L’équipe azulón a enfin sorti son casier grâce à l’égalité ajoutée contre la Real Sociedad (1-1), bien qu’il n’abandonne pas la lanterne rouge et que Míchel soit toujours sur le fil. Sandro Il a dépassé son équipe en première mi-temps mais l’amélioration de txurdi-urdin après le passage dans les vestiaires a permis d’égaliser le match avec un but de Oyarzabal. Ceux d’Imanol enchaînent huit matches officiels sans perdre et en championnat ils restent co-leaders avec 17 points aux côtés du Real Madrid et de l’Atlético.

Getafe

Soria ; Damián Suárez (Juan Iglesias, 84′), Djené, Cuenca, Olivera; Arambarri (Jonathan Silva, 75′), Florentino, Maksimovic ; Aleñá (Poveda, 84′), Mata (Ünal, 75′) et Sandro (Macias, 89′).

Société réelle

Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Aihen ; Zubimendi, Merino, Robert Navarro (Barrenetxea, 56′) ; Portu, Lobete (Isak, 56′) et Oyarzabal.

Buts

1-0 M. 40 Sandro. 1-1 M. 68 Oyarzabal.

Arbitre

Figueroa Vázquez (andalou). TA : Djené (37′), Soria (66′), Aleñá (72′), Ünal (86′) / Merino (43′). Gorosabel (74′).

Incidents

Colisée Alfonso Pérez. 7 000 téléspectateurs.

L’équipe de Saint-Sébastien s’est produite au Colisée avec quatre changements par rapport au onze qui s’est mesuré contre Monaco (1-1) jeudi en Ligue Europa. Imanol s’habitue à alterner la compétition européenne avec la ligue nationale. Problème béni pour ceux de Saint-Sébastien. La vérité est que l’usure contre les Monégasques avec l’ensemble bleu délicat a laissé une première moitié avec peu à revoir.

LobeteUne des nouveautés, il a profité de l’occasion la plus nette avec un tir trop croisé et Sandro s’est chargé de punir le manque de précision de l’équipe de jeunes txuri-urdin. Après une reprise d’Arambarri sur Elustondo, Aleñá a jeté l’attaquant dans l’espace pour battre Remiro. Ex-connexion bleue.

Après les vacances, La Real a fait un pas en avant et Getafe a commencé à voir comment les minutes passaient plus que lentement. Un décalage dans le dos a permis à Merino d’exiger Soria, qui a sorti une grande mitaine. Pour votre Il est revenu prévenir quelques minutes plus tard et le but a fini par arriver dans une autre mauvaise gestion défensive de l’équipe de Michel. Gorosabel placez-le avec soin au cœur du domaine et Oyarzabal, sans marque, a dirigé le filet. Il a pu faire plus Soria, qui a fait un faux pas qui l’a condamné.

Les 20 dernières minutes ont vu un jeu beaucoup plus ouvert bien que l’électronique n’ait plus bougé. olive a réclamé la main de Zubeldia dans un tir déjà en 90 ‘et d’affilée Soria dégagé bien placé un coup de Isak.

Les deux ont signé un match nul dans un duel qui a eu une étape historique; pour la première fois en première division, le quatuor d’arbitres était composé de deux hommes et deux femmes. L’assistante Guadalupe Porras et la quatrième arbitre Marta Huerta, protagonistes.