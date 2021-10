Résumé et objectifs de Getafe

25/10/2021

Le à 23:14 CEST

Sport.es

Nouvelle défaite du Getafe en Liga, cette fois par 0-3 contre un Celta qu’il a trouvé plus de prix qu’il n’en méritait. Deux griffes en quatre minutes en début de seconde mi-temps et le expulsion pour un rouge direct de Djené peu de temps après, ils ont enterré une équipe complètement effondrée mentalement et footballistiquement. Exploiter il a marqué le troisième pour son doublé particulier et pour terminer une victoire trop blessante pour les « azulones ».

AVOIR

CEL

Getafe

Soria ; Suárez, Djené, Cuenca, Olivera ; Arambarri, Florentino, Maksimovic, Timor (Poveda, 60′), Aleñá (Mitrovic, 67′); Sandro (Ünal, 45′).

celtique

Dituro ; Mallo, Aidoo (Araújo, 66 ‘), Murillo, Galán; Beltran ; Brais, Denis (D’accord, 80′), Nolito (Galhardo, 71′) ; Mina (Álvarez, 80′), Aspas (Cervi, 72’).

Buts

0-1 M.55 Mine. 0-2 Lames M.58. 0-3 M.73 Mine.

Arbitre

Martínez Munuera. TA : Suárez (80′) / Aidoo (42′), Murillo (83′). TR : Djéné (63′).

Incidents

Colisée Alfonso Pérez (7 600 spectateurs).

Ni Getafe ni celtique ils sont à leur apogée. C’est une réalité. De même qu’il est une réalité que la situation des Madrilènes était bien plus préoccupante avant le match que celle des Galiciens, et cela s’est fait remarquer en début de match. Les locaux ont commencé avec plus de force, plus en poussée que de tête, à la recherche de la première victoire de la saison.

Mais ça Getafe il a de nombreuses déficiences en attaque. Et aussi en défense. Quique Sanchez Flores peuplé le centre du champ, fortifié de cinq milieux de terrain, mais cela a enlevé toute capacité d’aller en profondeur et de déborder. Seul Sandro J’allais dans l’espace, mais très isolé dessus. Les celtique, également nécessiteux, ne s’est pas risqué dans une première mi-temps où peu de choses se sont passées.

Bien au contraire qu’après la pause. Si il Getafe il avait l’espoir de passer à l’attaque, avec le besoin urgent d’ajouter les trois premiers points, en seulement quatre minutes tout est allé à fond. Premier Exploiter, complètement seul dans un corner, puis Aspas, complètement seul lui aussi pour terminer un centre de Brais, ils ont coulé les esprits des ‘azulones’.

Et comme si cela ne suffisait pas, quelques minutes plus tard Martinez Munuera expulsé pour rouge direct vers Laissez-moi après examen sur le moniteur à la demande du VAR. Piétiner Exploiter après une autorisation. Tout est difficile pour les locaux, qui ont tiré avec fierté pour ne pas terminer le match avec un glissement de terrain mais ont vu à quel point l’équipe de jeunes de la celtique a marqué son doublé après une magnifique passe au talon de Galhardo.