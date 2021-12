Résumé et objectifs de Getafe

19/12/2021 à 21:17 CET

Getafe a fait appel à l’épopée pour obtenir trois points d’or et sortir de la zone de relégation pour la première fois de ce parcours. Un but solitaire de Poveda dans le temps additionnel a donné la victoire aux azulones, qui ôtent l’épine de l’élimination embarrassante de la Coupe à Palma. Osasuna, en revanche, est toujours plongé dans une mauvaise dynamique et il y a déjà neuf matchs qu’il a ajoutés sans gagner.

AVOIR

AOS

Getafe

Soria, Damián Suárez, Cuenca (Jankto, 73′), Mitrovic, Djené, Olivera, Arambarri, Maksimovic, Aleñá, Sandro (Poveda, 82′) et Enes Unal.

Osasuna

Sergio Herrera, Nacho Vidal, Unai García, Juan Cruz, Manu Sánchez, Torró, Moncayola, Brasanac (J. Martínez, 83′), Kike Barja (Oier, 83′), Rubén García (Torres, 89′) et Chimy Ávila ( Barbero, 89′).

Arbitre

Munuera Martínez (Valencien). AT : Sandro (26′), Suárez (45′), Djené (51′) / Chimy Ávila (72′).

Incidents

Match joué au Colisée Alfonso Pérez.

La première mi-temps a été l’une de celles où il a dû mâcher du sable. Le football était à peine vu au Coliseum Alfonso Pérez et aucune des deux équipes ne semblait vouloir contrôler complètement le ballon. C’est vrai que c’était Getafe, par la médiation d’Enes Ünal, celui qui a essayé avec plus d’élan, bien qu’aucune occasion vraiment claire n’ait été vue non plus. De son côté, Rubén García a été encouragé d’un pied extrême gauche que David Soria a bloqué, sans trop de peine.

Le script a changé après la pause. Le jeu a été relancé et la preuve en étaient les deux tirs consécutifs – d’abord de Manu Sánchez puis d’Aleñà – qui ont été vus dès le début de la seconde mi-temps. Osasuna s’est quelque peu amélioré et ils ont eu deux belles occasions de prendre l’avantage dans la lumière. C’est d’abord Chimy Ávila qui a envoyé un ballon au-dessus de la barre transversale quand il était totalement seul dans la zone. Immédiatement après, Kike Barja, avec tout en face pour marquer, Il acheva docilement les mains de Soria.

La tension était « in crescendo » et la fête a complètement éclaté. C’est devenu un carrousel de va-et-vient et la remise, avec Getafe câliné, Poveda a émergé pour mettre la tête et envoyer un bon centre de Damián Suárez au fond des filets. Le Colisée est devenu fou, qui voit comment les azulones sortent de la descente.