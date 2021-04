Résumé et objectifs de Getafe

10 avr.2021 à 17:09 CEST

Le bruit médiatique qui a provoqué l’insulte raciste présumée de Juan Cala Joueur de Valence Mouctar Diakhaby la veille marquait la veille du duel entre Getafe et Cadix, avec les visiteurs dans des moments turbulents dus à la controverse et les azulones sans permis de glisser. Le but contre son camp de David Timor a finalement décidé le duel en faveur de Cadix par 0-1.

Getafe

Soria; Nyom (Damián, 70 ‘), Djené, Timor, Olivera (Miranda, 84’); Maksimovic (Portillo, 70 ‘), Arambarri; Kubo (Ángel, 51 ‘), Aleñà, Cucurella; et Jaime Mata.

Cadix

Ledesma; Iza, Fali (Marcos Mauro, 71 ‘), Cala, Espino; Salvi, Jonsson, José Mari, Perea (à gauche, 61 ‘); Rubén Sobrino (Lozano, 83 ‘) et Negredo (Iván Alejo, 60’).

Arbitre

De Burgos Bengoetxea (basque). TA: Mata (11 ‘), Arambarri (63’), Miranda (85 ‘) / José Mari (69’), Jonsson (73 ‘).

Incidents

Colisée Alfonso Pérez. Jour 30. Porte fermée.

Le malheur de Getafe, autrefois rêveur de prouesses européennes, contrastait avec la joie de Cadix, qui avait oublié une semaine compliquée avec sa deuxième victoire consécutive après avoir battu Valence la dernière journée. Sans aucun doute, l’équipe de Cadix terminera la journée calme après avoir réalisé un revenu de neuf points sur les positions dangereuses.

Le pouls d’Álvaro Cervera n’a pas tremblé et il a utilisé Cala pour démarrer, qui a résisté à la pression sans être ébouriffé. Auparavant, il avait salué ses anciens coéquipiers et embrassé son entraîneur, José Bordalás. A la veille, l’entraîneur d’Alicante a salué le bon comportement du défenseur de l’équipe de Cadix, à Getafe pendant deux saisons et demie.

Tous les feux d’artifice qui Ils ont encerclé “l’affaire Cala” et ont été terminés dès que le ballon a commencé à rouler. Le football a occupé le devant de la scène et les besoins des deux clubs sont apparus sur le terrain du Colisée Alfonso Pérez.

Surtout ceux de Getafe, trois points en dessous de Cadix et plus proches des carrés dangereux. Bordalás, dans une tentative de donner de la créativité à son équipe, a aligné les Japonais pour la sixième fois Takefusa Kubo, remplacé après 50 minutes sans faire beaucoup de bruit sur le terrain.

Avec Carles Aleñà et Marc Cucurella, et bien protégés par le duo Arambarri-Maksimovic, Getafe croyait clairement en leur version la plus créative pour mettre fin à la résistance d’une équipe qui n’a sauté sur le terrain qu’avec la nouveauté de Rubén Sobrino en attaque de Jairo Izquierdo. Le scénario de Bordalás, a priori séduisant, n’a pas fonctionné.

Bien que Getafe ait été plus dominant et ait plus de possession, ils ont à peine réussi à briser l’une des défenses les plus coordonnées de LaLiga Santander. Sans l’idée tant attendue de générer des chances avec plus d’hommes de jeu que de muscles, l’embouteillage n’a provoqué que deux options claires dans la première partie.

Le premier était pour Jaime Mata, qui dans un double tir presque en dessous de la ligne a rencontré le gardien argentin Jeremías Ledesma et Álvaro Negredo, qui a évité le premier but de Getafe. Plus tard, l’arrêt a été fait par David Soria après un coup à bout portant du danois Jans Jonsson. qui n’a pas dépassé la ligne de l’objectif de Getafe par centimètres.

Tout allait être décidé en seconde période, qui a commencé pratiquement sans Kubo depuis le début, remplacé par Ángel Rodríguez. Getafe, avec plus de mobilité, a finalement réussi à saisir les poignées de choc et était sur le point d’ouvrir le tableau de bord avec une tête du Togolais Djené Dakonam sur corner.

Et, lorsque Getafe était plus à l’aise, la chance s’est alliée à Cadix, qui a trouvé un cadeau inattendu sous la forme d’un but contre son camp de David Timor. Un centre de l’Uruguayen Luis Alfonso Espino qui a rebondi à Aleñà a induit Soria en erreur et, après avoir frappé Timor à la poitrine, il est entré dans le but de la boîte azulón.

La cruche d’eau froide était formidable pour Getafe, qui a arrêté de carburer et s’est coincé dans la pensée d’un autre mauvais résultat. A lo largo de 25 minutos, salvó un intento de Arambarri y un cabezazo de Ángel, las ocasiones brillaron por su ausencia y fue derrotado para meterse en un lío que no imaginaba a principio de curso cuando todavía vivía en una magnífica resaca europea que tardará en revenir.