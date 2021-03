Résumé et objectifs de Gibraltar

30/03/2021

À 23:32 CEST

X. Serrano

Pays Bas il n’a pas été surpris et battu Gibraltar, l’équipe européenne avec le deuxième pire coefficient du classement FIFA. 0-7, grâce aux nombreux Berghuis, Luuk de Jong, Depay (deux), Wijnaldum, Malen et Van de beek. Après avoir fait ses débuts avec la défaite à dinde et rebondir avec une victoire Lettonie, le combiné de Frank de Boer redresse le cap vers Qatar 2022.

GIB

PBA

Gibraltar

Coleing (Goldwin, 74 ‘); Sargeant, Wiseman, Chipolina, Mouelhi, Jolley (Moules, 83 ‘); Casciaro (Valarino, 83 ‘), Annesley (Torilla, 74’), Ronan (Barnett, 41 ‘), Walker; De Barr.

Pays Bas

Krul; Dumfries (Gravenberch, 46 ‘), De Ligt, Blind (Malen, 54’), Wijndal; Wijnaldum, Klaassen (Van de Beek, 77 ‘), F. De Jong; Berghuis (Stengs, 81 ‘), L. De Jong (Babel, 81’) et Depay.

Buts

0-1 M. 42 Berghuis. 2-0 M. 55 L. De Jong. 0-3 M. 61 Depay. 0 à 4 M. 62 Wijnaldum. 0 à 5 M. 84 Malen. 0-6 M. 85 Van de Beek. 0-7 M. 88 Depay.

Arbitre

Joao Pinheiro (Portugal). TA: Ronan (31 ‘) / Klaassen (38’), Gravenberch (90 ‘).

Incidents

Match correspondant à la troisième journée de la phase de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022 disputée au stade Victoria devant environ 1000 personnes.

Le script du jeu a été rapidement découvert et personne n’a été surpris. La ‘Orange‘en boîte Gibraltar dans sa région et l’a soumis à un siège implacable. Mais Coleing, le gardien de but local, a tiré ses réflexes pour se postuler comme un héros inattendu. Premier dans une double intervention avant Berghuis et Depay, puis dans un coup de fouet Wijnaldum cela l’a forcé à voler. Quand il n’était pas le gardien de but, un défenseur a croisé pour sauver sous les bâtons les tirs de Klaassen et du même Wijnaldum.

Bien qu’elle soit restée tant de fois avec du miel sur ses lèvres, Pays Bas ne désespérait pas. Le ballon était à eux, avec des niveaux proches de 80%, et en défense, ils n’avaient rien à craindre. Gibraltar pas une seule fois il n’a tiré. Tout était basé sur le marquage le plus tôt possible, avec De Jong et Depay aux commandes des opérations. Le joueur de Barcelone a mené l’offensive depuis la deuxième ligne et l’attaquant insaisissable a tenté d’ouvrir une brèche dans le mur britannique.

Les deux se sont rencontrés à une occasion retentissante. De Jong Cuillère a assisté pour Memphis, qui était assis à côté de lui avec une feinte sur la ligne de chaux et centré Dumfries. Avec tout pour marquer, l’équipe est sortie. La cruche était tellement à la source qu’elle a fini par se briser au bord de la mi-temps avec un but de Berghuis passer de Wijnaldum.

La victoire a été précipitée après l’entracte. De Jong longues distances en terminant au premier poteau et entre les jambes du gardien un centre bas de Berghuis. Peu après, Memphis condamné sur un coup franc dévié par la barrière. Wijnaldum a montré une fois de plus sa puissance venant de la deuxième ligne du 4-0, Malen certifié la « petite main », et Van de beek et Depay ils ont mis la dentelle. La seule note négative était la blessure à Aveugle, qui est parti sur une civière après s’être blessé au genou dans un ensemble fortuit.