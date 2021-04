Résumé et objectifs de Grenade

08/04/2021 à 23:22 CEST

Alba Lopez

Grenade est probablement en train d’écrire ses dernières lignes en Europe cette saison, mais laissez-les emporter la danse de l’équipe de Diego Martínez, qui n’a pas triché à Los Cármenes avant tout un Manchester United et seule une pénalité controversée dans la foulée l’empêche de se rendre au « Theatre of Dreams » prêt à continuer à rêver.

GRA

MUN

grenade

Rui Silva; Víctor Díaz, Duarte (Germán, 53 ‘), Vallejo, Neva (Foulquier, 74’); Yangel Herrera, Gonalons (Eteki, 86 ‘), Montoro; Puertas, Soldado (Suárez, 86 ‘), Kenedy (Machís, 74’).

Manchester United

De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw (Telles, 46 ‘); Pogba (Matic, 73 ‘), McTominay; James, Bruno Fernandes, Greenwood (Van de Beek, 85 ‘); Rashford (Cavani, 65 ‘).

Buts

0-1 M. 30 Rashford. 0-2 M. 89 Bruno Fernandes, sur penalty.

Arbitre

Soares Dias (Portugal). TA: Duarte (51 ‘) et Eteki (88’) / Pogba (8 ‘), McTominay (39’), Shaw, (43 ‘), Maguire (72’) et Matic (84 ‘).

Incidents

Los Cármenes. Derrière des portes closes.

Les objectifs de Rashford et Bruno Fernandes en Los Cármenes (0-2) complican la empresa, pero la imagen que dejan en tierras andaluzas los rojiblancos ante un rival de categoría vale su peso en oro y no lo olvidará la afición, que hoy escoltó al autobús del equipo hasta el estadio con ongle caravane moto.

La preuve du respect que Grenade a gagné en Europe a été le line-up que Solskjaer a présenté à Los Cármenes. Absolument rien n’a été sauvé. Pas même à Depuis Gea, un remplaçant régulier en Ligue Europa et qui était du match de départ dans les terres nasrides. A l’étage, le Norvégien avait toute son artillerie. Inclus Rashford, qui est venu au match touché mais obligé d’aider son équipe. Et wow il l’a compris …

Diego Martinez, pour sa part, Il n’a pas risqué avec Suárez et Foulquier récemment récupérés, mais avec Carlos Neva en raison de la pénurie d’arrière latéraux.. Et le pari a fonctionné depuis le début. Jusqu’à ce que le manque de rythme commence à faire des ravages sur le Portuense, qui a été vu avec beaucoup d’envie mais sans cette étincelle qui vous donne l’accumulation de minutes tout au long de la saison.

Rien ne pouvait être reproché à Grenade en première période. Cela a bien commencé et s’est terminé mieux. Le problème est qu’entre il s’est laissé griller dans une longue boule de Lindelöf dont Rashford a profité pour reconquérir son dos par la vitesse à l’arrière rouge et blanc et a battu Rui Silva dans la tête haute. Le contrôle orienté de l’attaquant anglais était l’un de ceux qui s’assoient au fauteuil.

LA GRENADE, DE MOINS EN PLUS

Jusque-là, United avait été légèrement supérieur. Sans luminosité excessive, mais avec la trinité qui vous donne deux joueurs comme Pogba et Bruno Fernandes de ton côté. C’était tic, cependant, et le film a complètement changé. L’équipe de Diego Martínez a commencé à croire, loin d’être intimidée par le tableau de bord contre, et Le tirage au sort miracle n’est pas arrivé dans une faute répétée qui s’est terminée par un tir de Herrera au poteau. Le soldat l’a eu peu de temps après à la sortie d’un corner et déjà à la limite de la mi-temps Kenedy sur une volée très difficile que De Gea a sauvée. S’il était temps de mourir, il en aurait fini avec ses bottes.

La blessure de Duarte choses compliquées après les vacances. Bien que le script n’ait pas été modifié avec l’entrée de Germán. Pour les ‘Red Devils’ Telles avait remplacé Shaw, qui avait vu un carton jaune. Solksjaer ne voulait rien laisser au hasard. Et il a aussi mis Cavani par Rashford, qui commençait à se sentir fatigué.

Le jeu, cependant, était rojiblanco à cette époque. Les arreons en attaque étaient constants et Herrera donnait un vrai récital. Le Vénézuélien est apparu partout pour faciliter le travail de ses collègues et il a tout bien fait. Mais dans les derniers mètres, l’équipe Nasride a percé l’os devant la défense anglaise ordonnée, qui a perdu contre Maguire pour le retour à cause du carton qu’il a vu dans la deuxième partie. Même l’irruption des rebelles Machís n’a pas réussi à effacer le panorama. Oui, il l’a fait, mais pour le côté mancunien, la « gifle » de Eteki qui a puni l’arbitre d’un penalty presque sur le klaxon et met United avec un pied et demi en demi-finale de la Ligue Europa.