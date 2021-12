Résumé et objectifs de Grenade

22/12/2021

Voir, c’est croire. Dans le parcours où l’Atlético était le mieux placé pour défendre sa couronne de championnat, la concurrence nationale est devenue un cauchemar avant Noël. L’équipe n’avait jamais lié trois défaites consécutives avec Simeone et maintenant il y en a quatre. Le duel reporté à Grenade était une revalidation que les matelas n’approuvaient pas. Joao Félix a tout fait pour y parvenir mais un grand objectif de Darwin Machis et un autre de l’ignifuge Jorge Molina ils laissent les rojiblancos pratiquement évincés de la lutte pour le titre, qu’ils font déjà place au Bernabéu.

GRA

AU M

grenade

Maximien; Arias (Víctor Díaz, 46 ‘), Germán, Torrente, Carlos Neva; Puertas, Milla, Isma Ruiz (Monchu, 79′), Darwin Machís (Escudero, 66′); Luis Suárez (Bacca, 90′), Jorge Molina (Eteki, 79’).

Athlète de Madrid

Oblak ; Trippier, Felipe, Kondogbia (Herrera, 68′), Hermoso, Carrasco (Lodi, 78′) ; Koke, De Paul (Correa, 68′), Lemar ; Luis Suárez (Cunha, 68′), Joao Félix

Buts

0-1 M. 2 Joao Félix. 1-1 M. 17 Machis. 2-1 M. 61 Molina.

Arbitre

Hernández Hernández (Canaries). TA : Maximiano (66′), Isma Ruiz (69′), Monchu (86′), Torrente (95′) / De Paul (7′).

Le ‘menino’ est arrivé en ligne ascendante et il a fallu deux minutes pour montrer à Cholo qu’il n’avait pas tort avec son propriétaire. Il s’est échappé d’un Allemand qui a sauté dans la pression précipitamment et a terminé sa conduite avec un tir de l’extérieur de la zone. Simeone a demandé dans l’aperçu d’être « régulier dans le jeu & rdquor; et « déterminant & rdquor;. Les Portugais ne pouvaient pas faire plus.

Cependant, Grenade a tenu le duel avec une œuvre d’art de Machís. Le Vénézuélien, dans son jeu typique de l’extérieur vers l’intérieur, a frappé un fouet de plus de 20 mètres impossible pour Oblak. Atleti a dû ramer à nouveau et avant les vacances, il a trouvé le prix, bien que Hernández Hernández le lui ait volé. Joao a dirigé le filet pour une faute mais l’arbitre l’a annulé pour une faute très contestée sur Luis Suárez -Celui de Grenade évidemment- dans le saut.

Les détails ont commencé à retomber contre Atleti, qui a témoigné de leur malheur au moment du match. Joao a de nouveau cherché le but avec un missile qui a secoué le poteau de Maximiano. Le rejet n’a pas été mis à profit par l’équipe de Simeone mais par celle de Robert Moreno, qui a lancé un contre que Molina est entré dans les filets.. L’assistant a souligné le jeu bien que le VAR ait montré que, par millimètres, le but était légal.

Cholo a mis toute la viande sur le gril et Moreno était blindé derrière, qui a fait confiance à ses options dans les jeux directs. Dans l’un d’eux, Suárez a forcé Oblak à se montrer. Le danger, cependant, était rojiblanco. Bien sûr, sans succès dans les derniers mètres. Correa a échoué le plus clairement dans un centre très touché par Lemar et peu importe combien Atleti a nagé, il n’a jamais atteint le rivage. Le dixième anniversaire de Simeone sur le banc de matelas est célébré ce jeudi dans l’un de ses pires moments.