Résumé et objectifs de Grenade

04/03/2021 à 16:32 CEST

Villarreal a remporté sa troisième victoire consécutive en LaLiga Santander en battant Grenade (0-3) avec une exposition de Gérard Moreno, auteur des trois buts, et a grimpé à la cinquième place du classement après avoir signé un grand match à Nuevo Los Cármenes.

GRA

VIL

grenade

Rui Silva; Quini, Germán (Vallejo, 61 ‘), Domingos Duarte, Víctor Díaz (Machís, 53’); Gonalons (Jorge Molina, 61 ‘), Yangel Herrera, Montoro (Adrián Marín, 74’); Kenedy, Antonio Puertas, soldat (Fede Vico, 74 ‘).

Villarreal

Asenjo; Mario Gaspar, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Capoue, Parejo (Coquelin, 76 ‘), Rubén Peña (Chukwueze, 63’), Manu Trigueros (Alberto Moreno, 84 ‘); Gerard Moreno (Paco Alcacer, 63 ‘), Bacca (Moi Gómez, 63’).

Buts

0-1 M. 9 Gerard Moreno, d’un penalty. 0-2 M. 18 Gérard Moreno. 0-3 M. 60 Gerard Moreno, d’un penalty.

Arbitre

Cuadra Fernández (Baléares). TA: Soldado (39 ‘) et Quini (46 +) / Parejo (22’) et Mario Gaspar (43 ‘).

Stade

Nouveau Los Cármenes. Porte fermée.

L’international espagnol, avec une performance brillante et meurtrière, Il était le vrai chef d’un Villarreal autoritaire et qui était de loin supérieur à son rival, tombé après deux victoires consécutives à domicile, victime du talent et du succès de l’attaquant barcelonais, qui a inscrit deux buts de pénalité, le premier et le troisième, et le deuxième dans une action individuelle sensationnelle.

Les quarts de finale de la Ligue Europa qui débuteront jeudi prochain n’ont conditionné aucun des deux entraîneurs, le local Diego Martínez et le visiteur. Unai Emery, au moment de faire leurs onze, puisque rien n’a été sauvé au début.

Villarreal était meilleur en première mi-temps et l’a montré dès le début avec de bonnes chances dès le début de l’affrontement. Gérard Moreno, dont la tête n’a pas surpris le gardien portugais Rui Silva.

Marqué propre Gérard Moreno le 0-1 à la 9e minute en convertissant une pénalité à la main de Victor Diaz, après un en-tête de Pau Torres, ce que l’arbitre a souligné après l’avoir examiné dans le VAR à la demande.

Lorsque les habitants ont commencé à réagir, il est réapparu Gérard Moreno, à 19 minutes, pour signer le 0-2 avec une action individuelle sensationnelle qui a commencé par un dribble au talon contre Allemand Sanchez et suivi avec un grand coup à surmonter ci-dessus Rui Silva, avec Joaquin Marin ‘Quini’ pousser une balle qui entrait déjà au fond du filet.

Dans le reste de la première mi-temps, Grenade avait plus le ballon, incapable de créer des occasions nettes contre le but de Sergio Asenjo, tandis que Villarreal était vertical et dangereux au compteur, en particulier dans un jeu dans lequel Rubén Peña pouvait marquer le 0-3.

La seconde mi-temps a commencé comme la première, avec une chance claire de la part d’un omniprésent Gerard Moreno, qui a envoyé une tête au poteau.

Il a également pardonné le 0-3 Manu Trigueros, dans un tir à bout portant que Víctor Díaz a finalement retiré, au milieu d’un barrage de jeu d’un Villarreal bien supérieur.

Au moment du match, les visiteurs ont condamné le choc en marquant à nouveau Gérard Moreno pénalité, pénalité maximale commise par Rui Silva sur Manu Trigueros dans une action initiée par une grande passe dans l’espace, bien sûr, de la sienne Gérard Moreno.

Avec l’accident condamné et les deux équipes réfléchissant, oui, à leurs engagements européens jeudi, Paco Alcacer et Mario Gaspar ils ont pardonné de bonnes occasions d’étendre le revenu des buts en faveur des leurs.

La chance de but la plus claire de Grenade est venue à 9 minutes du temps, avec un penalty commis par les Français Etienne Capoue à propos de Jorge Molina que l’attaquant vétéran de rojiblanco a envoyé.