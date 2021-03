Résumé et objectifs de Grenade

14/03/2021 On à 18:37 CET



Ni la fatigue des matches accumulés, ni la pression européenne, ni un rival sur une séquence positive. Rien ne semble arrêter une Grenade très solide, qui cette fois a pris la Real Sociedad comme victime pour la battre 1-0 à Nuevo Los Cármenes. Ceux de Diego Martínez rompent ainsi la séquence des Basques, qui n’avaient pas perdu un match de championnat au deuxième tour de la Liga et qui étaient trop épais pour générer du football en Andalousie.

GRA RSO grenade Rui Silva; Foulquier (Díaz, 49 ‘), Sánchez, Duarte, Quini; Herrera, Eteki (Montoro, 67 ‘); Fede (Puertas, 53 ‘), Quina (Gonalons, 53’), Kenedy; Soldat (Molina, 67 ‘). Société réelle Remiro; Gorosabel (Barrenetxea, 79 ‘), Zubeldia, Le Normand, Aihen; David Silva (Guridi, 28 ‘), Illarramendi (Guevara, 78’), Merino; Januzaj (Portu, 63 ‘), Isak (Bautista, 63’), Oyarzabal. Arbitre González Fuertes (asturien). TA: Kenedy (81 ‘), Sánchez (85’) / Portu (85 ‘), Guevara (88’), Bautista (95 ‘). Incidents Nouveau Los Cármenes. Jour 27. Porte fermée.

Les habitants du Nuevo Los Cármenes sont arrivés au choc à peine 65 heures après le duel de la Ligue Europa contre Molde, dans lequel ils ont laissé sur la bonne voie leur passage à un quart de finale qu’ils tenteront de clôturer jeudi prochain lors d’un match retour dans lequel les Norvégiens seront hôtes à Budapest, la capitale hongroise. Entre les médias, ils ont reçu une Real Sociedad avide de traquer la «zone des champions», mais le rendez-vous était compliqué.

La première partie avait peu à dire. Peut-être la mauvaise fortune d’Imanol Alguacil, qui il a perdu David Silva alors que la demi-heure du match n’était pas encore arrivée. Une blessure au dos l’a obligé à le remplacer par Guridi. Mais, footballistique, l’argument était statique: les Basques manipulant le ballon avec peu de profondeur et les rojiblancos tenant la ligne du bas sans fissures.

Mais dans la seconde moitié, le scénario était cassé. Ils ne voyageaient que cinq minutes après la pause quand Víctor Díaz a capturé un rebond de coin, a tiré fort et a dévié son tir sur Germán Sánchez, rendant l’effort de Remiro stérile. But involontaire du défenseur central pour ajouter trois par trois et continuer à grimper en vue du but final: répéter l’entrée en Europe.