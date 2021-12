Résumé et objectifs de Guijuelo

02/12/2021 à 22:04 CET

Le Rayo Vallecano s’est qualifié pour le deuxième tour de la Copa del Rey en battant Guijuelo, de Tercera RFEF, aux tirs au but, dans lequel Luca Zidane a sauvé un penalty décisif. Six minutes seulement ont suffi au Rayo Vallecano pour prendre l’avantage grâce à José Ángel Pozo, qui a joué son premier match de départ de la saison au stade Luis Ramos.

IHM graphique

Rayon

Guijuelo

Guzman ; Piojo (D. Lorenzo, 80′), Pica, Ojog (Ferreras, 37′), Trapero ; Rodriguez, Rubén; González (A. Lorenzo, 67′), Cristobal, Caramelo; Toti.

Rayon Vallecano

Zidane ; Hernández, Suárez, Maras (Saveljich, 106′), Kevin Rodrigues; López (Valentin, 59 ‘), Comesaña; Baby (Ortega, 87′), Pozo (Trejo, 78′), Martín (Isi Palazón, 78′), Qasmi (Guardiola, 59’).

Buts

0-1 M. 5 Eh bien. 1-1 M. 19 Toti.

Arbitre

Muñiz Ruiz (galicien). TA : Piojo (30′), Cristobal (104′), Rodríguez (118′), Trapero (120′) / Maras (89′), Valentín (112′), Comesaña (117′). TR : Kevin Rodriguez (2A, 79′),

Incidents

1er tour de la Copa del Rey. Municipal de Guijuelo.

La joie n’a pas duré longtemps pour Rayo car l’ambition de Guijuelo l’a amené à rôder continuellement dans la zone de Luca Zidane jusqu’à ce que Toti a reçu un ballon à l’avant, a coupé Maras et a décoché une frappe hors de portée du gardien français.

Jusqu’à la pause, c’est Rayo qui a eu le plus d’occasions, notamment grâce à Andrés Martín, qui a touché la barre transversale, et Yacine Qasmi, qui Il n’a pas profité de son opportunité, ratant un tir très net qu’il a envoyé au-dessus de la barre transversale.

Dans la seconde moitié Ray a dominé et a eu une autre chance de marquerCette fois grâce à Baby, mais le Portugais a heurté Johan Guzmán, qui a effectué un bon arrêt après un tir puissant de sa part.

Cette action a stimulé Guijuelo, qui n’a pas renoncé au rêve de l’échanson et a eu quelques rapprochements, notamment à la suite de l’expulsion de Kevin Rodrigues, la partie portugaise du Rayo, condamnant le parti à la prolongation.

Vivez la finale de la Copa del Rey sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

Dans cette demi-heure d’addition, Rayo a essayé de toutes les manières, profitant d’une chance très nette avec Sergi Guardiola, mais Guijuelo s’est défendu avec toutes ses armes et a mis la première équipe de révélation dans les cordes. Dans les tirs au but, le plus réussi était Rayo. Luca Zidane a arrêté un lancer à Cristóbal et Sergi Guardiola a marqué le dernier coup donnant la passe à Rayo au deuxième tour.