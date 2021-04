Résumé et objectifs de Huesca

25/04/2021 à 16:22 CEST

.

Le triomphe obtenu par Getafe lors de sa visite au stade El Alcoraz de Huesca, avec un doublé d’Enes Unal, C’est un énorme ballon à oxygène pour l’équipe de José Bordalás dans son combat pour la permanence, tout en frappant un rival direct au menton pour le même objectif.

TEINTE

OBTENIR

Huesca

Fernandez; Vavro (Siovas, 46 ‘), Pulido, Insua (Gómez, 68’); López (Doumbia, 68 ‘), Ferreiro, Mosquera, Seoane (Escriche, 46’), Galán; Mir, Ramírez (Okazaki, 77 ‘).

Getafe

Soria; Suárez, Dakonam, Timor, Olivera; Nyom (Iglesias, 83 ‘), Arambarri, Maksimovic (Aleñà, 88’), Cururella; Ünal (Chema, 79 ‘), Mata (Ángel, 88’).

Buts

0-1 M. 20 Ünal. 0-2 M. 52 Ünal.

Arbitre

Martínez Munuera (valencien). TA: Ferreiro (40 ‘), Escriche (49’) / Ünal (54 ‘), Arambarri (71’), Iglesias (90 ‘), Suárez (90’).

Incidents

Jour 32. El Alcoraz. Porte fermée.

L’équipe madrilène a su gagner un match clé, l’un de ceux qui valent plus de trois points, d’abord parce que cela signifie s’éloigner jusqu’à sept de la Huesca, ce qui semble les exclure en tant que rival. pour avoir continué une année de plus dans la Primera de los Madrileños et parce que, en plus, ils gagnent la différence particulière.

Cela ajoute également une dose supplémentaire de moral à l’équipe de José Bordalás à un moment clé de la saison et étant donné la trajectoire descendante qu’il montrait.

Les azulones étaient en chute libre après avoir remporté une seule victoire lors des quatorze derniers matchs, dans lesquels ils avaient ajouté cinq points sur 42 possibles., et le triomphe en terrain aragonais coupe une spirale très dangereuse qui ne lui donne pas une tranquillité totale mais cela lui permet de maintenir des distances avec la zone inférieure.

Bien au contraire pour Huesca, qui accumule trois jours en perdant cors il y a quatre ans, tout était mis face à face à la sortie de la descente et, bien qu’il n’ait pas tout perdu, la situation est encore une fois de risque maximum.

Dès le début du match, la pression étouffait de la part des deux équipes, ce qui signifiait qu’il n’y avait pratiquement pas la possibilité de jouer au ballon, donc la plupart du temps, les deux ont opté pour un football plus direct.

Le match s’est déroulé entre les dégagements et le peu de contrôle des deux équipes jusqu’à ce qu’il y ait un centre de l’aile droite de Getafe que Jaime Mata a terminé en première instance et que le but Andrés Fernández a repoussé dans une grande étendue, ce qui a été utilisé par le turc Enes Unal pour passer le ballon au filet devant la passivité de la défense locale, qui n’est pas venue effacer le rejet de son gardien.

C’était la première arrivée des visiteurs, qui bien qu’ils n’aient pas créé de danger, comme Huesca, ils semblaient plus impliqués dans le jeu et avec des idées plus claires sur la façon d’y faire face, car ils prenaient presque toujours les rejets et les secondes balles.

Et c’était encore plus clair à partir du but, lorsque les hommes de José Bordalás ont complètement désactivé les Catalans dans l’aspect offensif car non seulement ils n’ont pas marché sur la zone, mais ils Ils n’avaient qu’un tir de leur buteur, Rafa Mir, qui est sorti légèrement haut.

Huesca a changé la tendance du jeu après la pause mais cela a très peu duré car, à la 52e minute, dans une action individuelle d’Enes Unal du groupe au centre, le Turc a frappé un tir serré au poteau depuis le bord de la zone qui était son deuxième but et celui de son équipe, laissant Huesca au bord du KO