Résumé et objectifs de la Belgique

27/06/2021 à 23h15 CEST

Sébastien Vargas Rozo

La Cartuja, théâtre de l’affrontement entre deux des grands favoris de cette Coupe Euro 2020, a également vu les adieux de l’actuel champion. Le Portugal de Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de la compétition, a dit au revoir après avoir perdu contre une solide Belgique auquel un seul but de Thorgan Hazard était suffisant pour passer à la phase suivante.

BEL

POUR

Belgique

Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen ; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard (Dendoncker, 90′) ; De Bruyne (Mertens, 48′), Lukaku, E. Hazard (Carrasco, 87′).

le Portugal

Rui Patricio; Dalot, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro ; Moutinho (Bruno Fernandes, 58′), Palhinha (Danilo, 78′), Renato Sanches (Sergio Oliveira, 78′) ; Bernardo Silva (Joao Félix, 55′), Cristiano Ronaldo, Diogo Jota (André Silva, 70′).

Arbitre

Félix Brych (Allemagne). TA : Vermaelen (72′), Alderweireld (81′) / Palhinha (45′), Dalot (51′), Pepe (77′).

Incidents

Assommer. La Chartreuse. 12 500 spectateurs.

Fernando Santos a déplacé des pièces d’entrée, donnant une continuité au milieu de terrain Palhinha-Moutinho-Renato au détriment de Bruno Fernandes, qui n’avait pas été à son niveau. Devant, une Belgique déjà avec De Bruyne et Eden Hazard à 100%.

Le Portugal a tenté de faire peur en premier avec une belle opportunité de Diogo Jota. Cristiano a également essayé avec un coup franc très proche de la surface belge, mais son tir fort a été arrêté par Courtois Avec les deux mains.

Et cette sécurité était ce qui manquait à Rui Patricio, qui la première fois qu’il a dû réagir a montré ses lacunes. Thorgan Hazard a mis en place le tir de l’aile gauche, à la manière de son frère, et le gardien portugais semblait très faible. Deuxième but du Borussia Dortmund en Eurocup et avantage pour les ‘Red Devils’.

Mais, malgré la victoire, le sentiment après la pause était le pire : De Bruyne a dû partir avec une gêne à la cheville. Martínez a donné l’entrée à Mertens, et Fernando Santos a fait de même avec Bruno et Joao Félix, débutants dans la compétition. Avec eux, l’équipe portugaise a connu ses meilleures minutes dans la recherche de l’égalisation.

United lui a donné la mobilité dont la médullaire portugaise avait besoin. Courtois a dû devenir énorme pour éviter les buts. Il a même obtenu de l’aide du poteau gauche : Raphael Guerreiro a frappé la surface et le ballon s’est écrasé sur le poteau. La Belgique a beaucoup souffert, qui a également perdu Eden dans une course qui a endommagé son muscle adducteur droit.

Les tirs portugais désespérés se produisaient, avec plus de désir que d’idées dans le corps. Joao Félix a eu le dernier et l’a renvoyée. Roberto Martínez a atteint l’objectif : tuer le champion. Maintenant, l’Italie attend en quarts de finale.