Résumé et objectifs de la Belgique

06/06/2021 à 23:09 CEST

La Belgique a battu la Croatie lors du dernier match de préparation des deux équipes à l’Eurocup, un duel au cours duquel les locaux envoyés avec un but de Romelu Lukaku contre un rival conformiste.

BEL

CRO

Belgique

Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen (Vermaelen, 46′) ; Castagne, Tielemans, Dendoncker (E. Hazard, 81′), Chadli (T. Hazard, 71′) ; Mertens (Vanaken, 68′), Lukaku, Carrasco (Doku, 81′).

Croatie

Livakovic ; Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Barisic (Gvardiol, 46′) ; Brozovic, Modric (Pasalic, 61′), Kovacic (Vlasic, 62′) ; Rebic (Kramaric, 62′), Petkovic (Brekalo, 70′), Perisic (Orsic, 80′).

Arbitre

Deniz Aytekin (Allemagne).

Incidents

Stade Roi Baudouin. Amical.

Le match, avec deux équipes qui ne voulaient pas forcer moins d’une semaine dans le tournoi, servi pour Eden Hazard, le capitaine de la Belgique, qui a vécu deux saisons au Real Madrid en proie aux blessures, Il est revenu jouer un match avec son équipe après un an et demi d’absence.

Hazard n’a joué que les dix dernières minutes et, symboliquement, Lukaku lui tendit le brassard de capitaine un joueur que Roberto Martínez soigne avec grand soin pour qu’il arrive physiquement bien et avec confiance au début du tournoi.

Les “diables rouges”, troisièmes du Mondial 2018 en Russie, ont donné une meilleure image collective que lors du match nul contre la Grèce jeudi et la Croatie, vice-championne mondiale, resserrer les rangs avec à peine déranger le but de Thibaut Courtois dans un stade Roi Baudouin à Bruxelles sans public en raison des restrictions liées à la pandémie.

Avec un imposant Lukaku, qui à la 38e minute, il a profité d’un ballon qui se promenait dans la surface pour dépasser la Belgique et marquer son 60e but avec l’équipe nationale, et un Yannick Carrasco volontaire, les hommes de Martinez ont laissé un bon goût en bouche, en l’absence du capitaine de Manchester City et finaliste de la Ligue des champions Kevin de Bruyne qui rejoint l’équipe lundi.

Croatie, il s’est enfermé, lancer une contre-attaque avec Ivan Perisic mettant le danger sur l’aile gauche mais sans déranger Thibaut Courtois dans la première partie.

Ceux de Zlatko Dalic se sont montrés un peu plus dans la seconde partie, mais sans pratiquement aucune intervention du chef balkanique, Luka Modric a réussi à égaliser à la 92e minute avec un tir à bout portant sauvé par Courtois.

La Belgique débutera en Eurocup samedi prochain contre la Russie, à mesurer plus tard contre le Danemark et la Finlande, tandis que la Croatie fera ses débuts dans le tournoi contre l’Angleterre dimanche, puis jouer contre la République tchèque et l’Écosse.