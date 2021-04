Résumé et objectifs de la Bosnie

31/03/2021

À 23:55 CEST

Roger Payró

La sélection est une oasis pour Griezmann. Loin des examens constants auxquels il est soumis à Barcelone, le ‘Petit Prince’ est plus roi que jamais avec les ‘bleus’. La France a battu la Bosnie de Pjanic à Sarejevo au rythme du footballeur du Barça. Un de ses chefs a décidé au moment du match et a renforcé la direction du groupe. Dembélé, malgré son rôle fondamental dans le passé, et Lenglet ils n’ont pas participé.

BYH

FRA

Bosnie

Sehic; Ahmedhodzic, Hadzikadunic, Sanicanin; Todorovic (Stevanovic, 77 ‘), Hadziahmetovic, Pjanic, Cimirot (Gojak, 86’), Kolasinac; Dzeko et Krunic (Prevljak, 86 ‘).

France

Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Lucas Hernandez; Pogba, Rabiot; Coman (Giroud, 59 ‘), Griezmann, Lemar (Sissoko, 90’); et Mbappé.

Arbitre

Daniele Orsato (Italie). TA: Hadzikadunic (15 ‘), Sanicanin (54’), Hadziahmetovic (69 ‘) / Varane (51’), Lemar (66 ‘) et Pogba (79’).

Incidents

Stadion Grbavica. Derrière des portes closes.

La vérité est que dans cette première fenêtre ceux de Deschamps ont réalisé plus de points que de bons sentiments. L’Ukraine a pénalisé le match apathique des Gaulois il y a une semaine, bien qu’au Kazakhstan et en Bosnie le butin ait été plus gracieux. Ce triomphe est le huitième suivi de la France à domicile, la plus longue série de leur histoire. Plus négatif est la séquence de l’équipe des Balkans, qui n’a pas gagné depuis novembre 2019. Il y a déjà onze matchs sans joie.

Le football offensif a brillé par son absence à Sarajevo. MangerAvec quelques tentatives, il a tenté de faire dérailler le duel pour la France. La nouvelle était que cela n’allait pas en montée. Dans l’équateur du premier semestre Des cris a effacé un tir éloigné de Todorovic et trois minutes plus tard miraculeusement arraché une tête à Ahmedhodzic dans un coin. Il l’a mis avec grand soin du coin Miralem Pjanic, peu profité de la lenteur de la réunion, qui s’est de nouveau enlisée après l’événement susmentionné en Bosnie.

Griezmann ne l’a débloqué qu’au moment du match. A cette époque Deschamps avait déjà introduit Giroud sur le green, que la première chose qu’il fit fut de voir la «petite danse» de Grizzou. Lemar a ouvert à gauche pour Rabiot, qui a placé un centre précis dans la zone où le footballeur du Barça attendait à pied pour se diriger vers le filet.

C’est le but numéro 35 avec les bleus, ce qui fait de lui le 4e meilleur buteur de l’histoire de la France, avec une cible de plus que David Trezeguet et seulement déjà dépassé par Michel Platini (41), son partenaire actuel Olivier Giroud (44) et Thierry Henry (51).

L’équipe de Slaven Musa a revendiqué plus tard un penalty de Rabiot sur Krunic, dans lequel c’était sa seule arrivée pour embarrasser Lloris, qui en avait assez fait en première mi-temps. La France s’est épanouie dans cette première pause pour orienter sa présence au Qatar, avec un Griezmann plus leader que jamais et que il a enchaîné son 46e match avec l’équipe nationale, un record historique dans votre pays.