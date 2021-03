Résumé et objectifs de la Bulgarie

28/03/2021 à 23:09 CEST

Roger Payró

La Bulgarie n’était pas non plus à la hauteur de l’Italie (0-2) et de l’équipe de Roberto Mancini Il a déjà 24 matchs consécutifs invaincu. Seulement cinq nuls et 19 victoires. Le dernier est arrivé ce soir à Sofia, où avec une pénalité controversée sur Belotti qu’il a lui-même transformé et un grand objectif de Locatelli le «Azurra» a scellé trois autres points. Ils en ont déjà six dans le groupe C de la phase de qualification pour la Coupe du monde au Qatar. Suisse, avec les mêmes unités, est le seul qui peut retenir votre pouls.

BUL

ITA

Bulgarie

Iliev Ivanov; Dimov, Antov, Bozhikov; Kostadinov (malinov, 63 ‘); Cicinho (Karagaren, 46 ‘), Chochev, Vitanov (Raynov, 89’), Tsvetanov; Delev (Iliev, 79 ‘) et Galabinov.

Italie

Donnarumma; Florenzi (Di Lorenzo, 68 ‘), Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Sensi (Locatelli, 68 ‘), Verratti (Pessina, 88’); Chiesa (bernardeschi, 76 ‘), Belotti (Immobile, 76’) et Insigne.

Buts

0-1 M. 43 Belotti (plume). 0-2 M. 83 Locatelli.

Arbitre

Slavko Vincic (Slovénie). TA: Kostadinov (57 ‘), Vutov (58’), Bozhikov (59 ‘) / Locatelli (84’) et Bernardeschi (89 ‘).

Incidents

Stadion Vasil Levski. Derrière des portes closes.

Le rythme n’a jamais été excessivement élevé. Chiesa Il a réclamé une pénalité qui était peut-être plus que celle que l’arbitre slovène Vincic a fini par signaler à la fin. Le léger contact de Dimov avec Belotti, qui s’est effondré dans la zone. Onze mètres et l’attaquant torino n’a pas pardonné.

Le but a été un coup dur pour la Bulgarie juste avant la pause, car le tirage au sort était un résultat qu’ils avaient déjà signé dès le départ. Dans la seconde mi-temps, ils ont marché un peu plus sur le terrain rival et ont atteint réclamer quelques mains de Sensi dans la région. Sans VAR, il n’y a pas de deuxième avis.

Belotti a touché le double dans une faute rapide Verratti que seul le bâton a évité mais Locatelli, l’un des joueurs de rafraîchissement de l’équipe transalpine, a fini par condamner avec un superbe tir de côté. Presque tous les dangers d’Italie venaient du côté de Spinazzola, qui a été l’un des points forts. La Lituanie, prochaine pierre sur la route de la loge de Mancini le mercredi 31.