Résumé et objectifs de la Celta-Real Sociedad de LaLiga

28/10/2021 à 21:19 CEST

Arnau montserrat

Tout sort pour la Real Sociedad. Dans un match sans trop d’éclat, avec une pluie torrentielle et des occasions du Celta pendant une bonne partie du match, les San Sebastian ont également su gagner (0-2). Les dirigeants ont commencé la journée et la clôturent également en haut et ce n’est plus un hasard. Les ‘txuri-urdin’ ont même la chance nécessaire avec les crevaisons de Séville et du Real Madrid.

CEL

RSO

celtique

Dituro; Hugo Mallo (Galhardo 78′), Aidoo (Araújo 88′), Murillo, Javi Galán; Fran Beltrán (Cervi 68′); Brais Méndez, Denis Suárez (Solari 78′), Nolito (Tapia 68′) ; Iago Aspas, Santi Mina.

Société réelle

Ryan ; Zaldúa, Elustondo, Le Normand, Aihen (Diego Rico 84′); Januzaj (Zubeldia 65′), Zubimendi, Mikel Merino, David Silva (Turrientes 65′); Isak (Lobete 79′), Portu (Sorloth 65′).

Buts

0-1 M.54 Isak ; 0-2 M.79 Aritz.

Arbitre

Melero López (andalou) TA : Fran Beltrán (45′).

Celta est sorti sous la forme d’un coup de vent sur le terrain. Le même qui tombait sur Balaídos, une tempête d’eau qui l’a rendu difficile, et beaucoup, en particulier le jeu de la Royal Society. Le premier avertissement de Vigo était pour Nolito et immédiatement après Ryan a pris le premier avec une grande intervention à la vente aux enchères de Denis. Le gardien australien était sous les bâtons de ceux de Saint-Sébastien pour la deuxième fois cette saison.

Les deux appels d’attention ont eu leur effet sur le ‘txuri-urdin’ qui s’est réveillé et a envoyé son premier tir, après dix minutes, léchant le bâton du but de Dituro. C’était Januzaj, l’un des plus actifs du Real en première mi-temps. Le gardien argentin avait un travail avec le grand jeu individuel d’Isak. Le Suédois a profité de ses longues jambes pour gagner un mètre et demi de quoi terminer au but. Dituro a giflé un corner.

Le maelström des occasions s’arrêta. Pas la trombe. Celta, malgré de nombreuses fautes, a su sauter sous la pression sans perdre la tête ni le dos. Ceux d’Imanol n’ont pas fini de s’adapter au crash et ont pu aller se reposer avec un coup psychologique total. Ryan l’a évité avec un double arrêt stratosphérique. Dans le second, déjà battu de terre, il tendit une main miraculeuse à un Santi Mina qui n’avait qu’à la pousser.

L’Australien n’a pas ralenti en seconde période. Après la pause, il a tendu une autre main, cette fois à Brais Méndez, et bien sûr, tant de pardon que Celta a fini par payer. Isak a commencé le jeu et l’a terminé après une combinaison avec Portu et un tir de Januzaj. L’assistant a gâché la fête car il a sifflé un hors-jeu mais le VAR a rectifié la décision. Il n’était pas nécessaire ni de lancer de ligne. L’erreur était énorme.

Ryan a emboîté le pas avec une autre double intervention scandaleuse. Aspas a échoué à l’un de ces matchs en heads-up qu’il ne pardonne jamais et le rejet a également été annulé par le gardien de la Real Sociedad. Il sera remplaçant mais Remiro devrait s’inquiéter après cette performance de l’ancien Brighton.

Imanol a regardé avec la combinaison scandinave ci-dessus pour chercher un jeu plus direct. Sorloth est devenu un autre problème pour un Celta qui a gagné des mètres à la recherche d’un match nul qu’il méritait. Ils ont même vu comment ils ont annulé un but à Brais Méndez après une délicieuse combinaison au premier contact avec Aspas et Santi Mina.

Le coup fut plus grand quelques instants plus tard avec le second du Real. Il est venu d’un coin, après un tir de Mikel Merino qui a touché Elustondo et s’est glissé à l’intérieur. La victoire était ronde après les débuts de Diego Rico, la signature de cette saison qui n’avait pas encore pu faire ses débuts en raison de blessures. Le leader est encore plus un leader.