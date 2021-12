Résumé et objectifs de la Chine

04/12/21 à 22:19 CET

Cristina Moreno

Premier objectif atteint. Avec la victoire écrasante sur la Chine (18-33), l’Espagne a certifié son laissez-passer pour le tour principal. Soutenue par une défense solide et une attaque chorale, l’équipe asiatique n’avait guère d’options face à une équipe supérieure du début à la fin.

CHI

ESP

Chine

(7 + 11) : Lu Chang ; Zhang, Yu (1), Zhou (2, 1p), Keke Wang, Jin (2) et Shuhui Wang (4) -à partir de sept- Jiayi Wang (3), Tian (2), Xia Huang (ps), Liu Chan (1), Qu, Lei Gong (2), Mo et Jiae Sun (2).

Espagne

(16 + 17) : Castellanos ; Carmen Martín (4, 2p), Campos (3, 1p), Cesáreo (2), Jénnifer Gutiérrez (3), Espínola (1) et Shandy Barbosa (6) -sept de départ – Etxeberria (2), Sole López (2, 1p), Gassama (2), Arcos (2, 1p), Silvia Navarro (ps), Laura Hernández (2, 1p), Ainhoa ​​​​Hernández (3), Almudena Rodríguez et Mireya González (1).

Partielles toutes les cinq minutes

1-5, 1-7, 3-8, 4-10, 6-13 et 7-16-pause-7-20, 10-23, 11-24, 13-25, 15-26 et 18-33

Arbitres

Alexei Covalciuc et Igor Covalciuc (Moldavie). Ils ont exclu Gong (3) pendant deux minutes, pour laquelle elle a été expulsée à la 28e minute de la seconde mi-temps, Sun et Mo par la Chine, et Cesáreo et Almudena Rodríguez par l’Espagne.

Pavillon

Palais des Sports de Torrevieja. Environ 3 500 spectateurs.

Après avoir surmonté les nerfs des débuts, l’Espagne a sauté sur le 40×20 du Palais des Sports de Torrevieja, prête à condamner sa passe au tour suivant. Après avoir écrasé l’Argentine lors du premier match, il était temps de battre une Chine plus inconnue – qu’ils n’avaient plus affrontée depuis la Coupe du monde 2009 – qui participe à ce championnat avec une invitation de l’organisation.

Aucun compromis. Voler en première possession des Chinois, courir à la contre-attaque et avec Carmen Campos marquant le premier but du match. Une pièce qui a été répétée maintes et maintes fois. A tel point que dans les dix premières minutes les Warriors ont déjà ajouté un partiel de 1 à 7.

L’équipe chinoise n’a pas pu faire grand-chose contre le vent espagnol, concentré sur la défense et concentré sur l’attaque. Le revenu aurait pu être plus élevé si les hôtes avaient été plus performants à partir de sept mètres (2 sur 4) et n’avaient pas écrasé jusqu’à cinq balles dans le poteau. Même ainsi, la pause a été atteinte avec un avantage de neuf buts, ténor à une bonne défense qui a permis à l’Espagne de courir et de faire son jeu avec une attaque chorale dans laquelle pratiquement tous les joueurs ont collaboré avec leur cible.

La seconde mi-temps a commencé avec quelques changements de script et l’Espagne a signé le premier but. Glissement de Unique et diane de Laura Hernandez tandis que les Asiatiques continuaient de stagner en attaque. Merche Castellanos, pour sa part, est resté solide sous les bâtons, aidant à neutraliser l’offensive chinoise.

L’intensité, avec un avantage de 13 buts au tableau d’affichage, diminuait et la Chine a pu rattraper quelque peu sa performance après une brève sécheresse de but pour les Guerreras qui ont continué à se retrouver avec les poteaux. Après cette petite parenthèse que le capitaine a rompu Carmen Martin avec un but de sept mètres et un autre de Carmen Campos Dans un geste personnel, l’Espagne a affronté les cinq dernières minutes comme un cyclone. Avec une course de 2/8 et jusqu’à vingt revirements de la part des Chinois, le match s’est clôturé sur un retentissant 18-33.

Image de balise Paula Arcos, qui a déjà marqué les différences face à l’Argentine, a remporté la reconnaissance de MVP du match.

L’Espagne, déjà certifiée mathématiquement pour la qualification pour le Tour Principal, affrontera l’Autriche lundi (20h30) dans le dernier match de cette phase.