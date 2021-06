Résumé et objectifs de la Finlande

21/06/2021 à 23:23 CEST

.

La Belgique a réussi à marquer les victoires complètes en Eurocup devant une Finlande héroïque, qui a résisté au siège des “diables rouges” pendant plus d’une heure. Après une première mi-temps sans trop d’idées, ce devait être le vétéran Vermaelen qui ouvrait la boîte sur coups de pied arrêtés, provoquant le propre but de Hradecky. Lukaku a mis la dentelle avec le même, son troisième dans le tournoi.

FINIR

BEL

Finlande

Hradecky ; Raitala, Toivio, Arajuuri, O’Shaughnessy, Uronen (Alho, 70′) ; Lod (Forss, 90′), Sparv (Schuller, 59′), Kamara ; Pohjanpalo (Kauko, 70′), Pukki (Jensen, 90′).

Belgique

Courtois; Boyata, Denayer, Vermaelen ; Trossard (Meunier, 76′), De Bruyne (Vanaken, 90′), Witsel, Chadli ; Doku (Batshuayi, 76′), Lukaku (Benteke, 84′), Hazard.

Buts

0-1 M. 74 Hradecky (PP). 0-2 M. 81 Lukaku.

Arbitre

Félix Brych (Allemagne). Il n’y a eu aucune réprimande/expulsion.

Incidents

Journée 3. Gazprom Arena. 18 000 téléspectateurs.

Les Scandinaves, qui disputaient leur premier tournoi des nations, ont rêvé une grande partie du match de se qualifier pour le deuxième tour mais se sont retrouvés avec du miel sur les lèvres. Bien qu’ils aient résisté aux attaques de la première partie. De Bruyne l’a essayé, qui a fait ses débuts, avec des passes courtes et longues et des incursions dans la surface. Lukaku est venu peigner une passe à l’arrière de la défense du milieu de terrain de Manchester City. Pas de chance.

Beaucoup de possession, mais peu d’idées. Doku a rompu la monotonie lors d’une contre-attaque avec un cut and shot, que le gardien finlandais a dégagé d’une main. Hazard a fait peur lorsqu’il a reçu un coup de pied d’un défenseur finlandais au bord de la mi-temps, mais tout a semblé s’arrêter là. Bien sûr, cela semblait une pénalité, bien que Brych ne l’ait pas remarqué. Ainsi se termina la première partie.

Après la pause, le siège de Hradecky a suivi. Hazard a essayé deux fois. Dans l’un, il a tiré large et dans l’autre, dans les mains du gardien de but. Les mitaines de Courtois n’ont touché le ballon que sur un tir de Kamara après un bon jeu d’équipe. Hradecky s’est ensuite à nouveau habillé en héros en décochant d’une main un tir franc du bord de la petite surface de la star madrilène. Hazard cherchait son but et, surtout, la confiance perdue après deux ans de calvaire.

Ce devait être une pièce maîtresse pour les “diables rouges & rdquor; ils abattront le mur finlandais. A la sortie d’un virage, Vermaelen a terminé, le ballon a été craché hors du poteau, mais il a rebondi sur le gardien de but et au-dessus de la ligne de but. Pas de chance pour Hradecky. But contre son camp.

À partir de là, le parti a perdu sa raison. Les Finlandais lui ont donné envie, mais Lukaku n’était pas pour les blagues et a défini, à partir de la droite, le but qui a condamné la victoire. Hazard voulait se joindre à la fête avec son propre mouvement. Il a truqué plusieurs adversaires en bordure de la surface et a tiré sur le poteau opposé. Légèrement dévié. Bon match pour le madridista, mais sans but.

La Belgique attend désormais un rival en huitièmes de finale. Pendant ce temps, les Finlandais attendent le miracle de passer en troisième, bien que cela semble impossible en raison de leurs mauvais trois points et de la faible différence de buts (-2).