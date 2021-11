Résumé et objectifs de la Finlande

16/11/2021 à 23:06 CET

L’équipe de France, championne du monde en titre, a clôturé la phase de qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022 avec une confortable victoire 0-2 sur la Finlande, dans un match où l’équipe de France a suffi avec la qualité individuelle de Kylian Mbappé et Karim Benzema vaincre un rival qui jouait ses dernières options pour accéder aux play-offs.

FINIR

FRA

Finlande

Hradecky ; Uronen (Taylor, 72′), Ivanov, Vaisanen, O’Shaughnessy (Pohjanpalo, 82′), Hamalainen ; Nissila (Valakari, 82′), Schuller (Forss, 64′), Kamara ; Pukki, Lod.

La France

Lloris; Dubois (Pavard, 46′), Koundé (Coman, 57′), Upamecano, Zouma, Digne ; Tchouameni, Rabiot (Vérétout, 86′) ; Griezmann (Guendouzi, 67′), Diaby (Benzema, 57′), Mpabbé.

Buts

0-1 M.66 Benzema. 0-2 M.76 Mbappé.

Arbitre

M. Guida (italien). TA : Schuller (9′).

Incidents

Match joué au stade olympique d’Helsinki.

Tout le contraire de l’équipe de France qui s’est rendue à Helsinki avec ses devoirs déjà faits après avoir scellé son billet pour l’événement qatari samedi dernier avec une défaite retentissante (8-0) face au Kazakhstan.

Une circonstance qui a invité Didier Deschamps, qui a initialement laissé des joueurs clés comme l’attaquant Karim Benzema sur le banc, pour affronter la rencontre avec un peu de détente.

Comme le confirme le petit bagage offensif avec lequel l’équipe de France a clôturé la première mi-temps, au cours de laquelle Seuls quelques tirs de Moussa Diaby et Antoine Griezmann ont pu être comptés.

Plus surprenante a été la faible ambition de l’équipe finlandaise, qui, bien qu’ayant besoin de la victoire pour tenter d’accéder au barrage, était plus soucieuse à tout moment de contenir son rival, comme en témoigne la ligne de défense à cinq avec laquelle le match a commencé. .contention, que dans la recherche du but rival.

Un panorama gris qui a changé avec l’entrée à la 57e minute sur la pelouse de l’attaquant du Real Madrid Karim Benzema, qui sur le premier ballon qu’il a touché a déjà testé le gardien finlandais Lukas Hradecky.

Je n’ai pas besoin de plus de Benzema, quoi neuf minutes plus tard, en 66, il signe le 0-1, après avoir culminé avec une vente aux enchères sensationnelle un non moins combinaison exceptionnelle avec Kylian Mbappé à l’intérieur de la zone.

Et c’est que Benzema ne semble pas comprendre les procédures, le même que Mbappé qui à la 76e minute a bouclé la victoire française dans une contre-attaque où l’attaquant du Paris Saint-Germain a non seulement montré sa vitesse et sa puissance, mais aussi son efficacité au tir.

Deux étincelles individuelles qui ont suffi à la France pour vaincre une timide équipe finlandaise 0-2, qui n’a jamais donné l’impression de croire en la possibilité de remporter la victoire dont il avait besoin pour disputer les play-offs.