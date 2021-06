Résumé et objectifs de la Finlande

in

16/06/2021 à 17:49 CEST

.

La Russie a réussi ce mercredi à mater la rébellion finlandaise (0-1) avec beaucoup de difficultés grâce à un superbe but du gaucher Alexeï Miranchuk au bord du repos. Les Finlandais ont vendu chèrement leur peau et ont eu des chances de faire match nul, mais ce sont finalement les Slaves qui ont pris la tête et trois points vitaux pour leurs options de qualification pour les huitièmes de finale.

FINIR

RUS

Finlande

Hradecky ; Tovio (Jensen, 84′), Arajuuri, O’Shaughnessy ; Raitala (Soiri, 75′), Uronen, Lod, Schüller (Kauko, 67′), Kamara ; Pohjanpalo et Pukki (Lappalainen, 75′).

Russie

Saphonov ; Mario Fernandes (Karaváev, 26′), Dzhikiya, Divéev, Kuzyáev; Bárinov, Ozdóev (Zhemaletdínov, 60′), Zobnine; Miranchuk (Mukhin, 85′), Golovín et Dzyuba (Sóbolev, 85′).

Arbitre

Danny Makkelie (Pays-Bas). TA : Kamara (22′), D. O’Shaughnessy (90′) / Barinov (27′), Ozdoev (34′), Dzikhiya (87′)

Stade

Stade de Saint-Pétersbourg. 24 000 téléspectateurs.

Les Russes se sont ainsi remis de la dure défaite de la première journée contre la Belgique (3-0), tandis que les Finlandais peuvent encore rêver d’atteindre la croisée des chemins lors de leur premier Championnat d’Europe.

La Finlande n’a effectué qu’un seul changement par rapport à l’équipe qui a battu le Danemark. Schüller remplacé Sparv au centre du terrain. Alors que, Cherchesov « puni » le gardien de but Shunine et à la centrale Semenov pour son mauvais match contre la Belgique. Le jeune Saphonov a fait ses débuts sous les bâtons. De plus, il a accordé la propriété au gaucher Alexéi Miranchuk (Atalanta).

Les Finlandais ont mis la peur dans le corps des supporters locaux avec un but dès le début du match Pohjanpalo, l’auteur de la cible historique dans le Parken de Copenhague mais l’arbitre a annulé le but pour un hors-jeu serré.

De là, le siège russe a commencé. Ozdoev il avait le premier but dans ses bottes après un bon mouvement d’équipe, mais son tir franc à l’intérieur de la surface est passé bien au-dessus de la barre transversale. Peu de temps après, retour au col Miranchuk, le géant Dzyuba Il a tiré sur le poteau, mais était dans une position illégale.

Mais les « vrais hiboux & rdquor; ils ne se sont pas rendus et ont également cherché le dos de l’arrière-garde russe qui avançait. Pukki Oui Pohjanpalo ils ont forcé Saphonov quitter le but plus d’une fois. En outre, Kamara c’était un poignard à gauche.

Mario Fernandes, qui avait frappé à plusieurs reprises pour son groupe et est un homme clé dans le schéma de l’équipe russe, a dû être remplacé après être tombé en arrière dans une tête et transféré dans un centre de santé.

Pukki, la grande menace finlandaise, avait la meilleure chance de son équipe dans la demi-heure. Après une magnifique combinaison, le ballon a atteint le bord de la grande surface, mais il a mal tiré. Dans l’équipe russe, toutes les actions recherchaient Dzyuba, mais l’attaquant du Zenit était surveillé de près par les tours visiteuses.

Seul un mouvement individuel pouvait faire tomber le mur finlandais. Au bord du repos Miranchuk il a reçu le ballon au bord de la surface, a fait un mur avec Dzyuba et, après avoir coupé un défenseur, a subtilement placé le ballon hors de portée du gardien. Un but qui finirait par être décisif (min.47+)

Les Finlandais ont tout donné en seconde période, qui a commencé avec une opportunité imbattable de Pukki. Longue passe à l’attaquant de Norwich après un braquage au milieu de terrain, mais alors qu’il était sur le point de tirer Saphonov, Diveev Cela a suffisamment gêné son tir pour qu’il soit haut.

Golovine il a répondu avec un tir de l’extérieur de la surface qui a léché le bon poteau. Puis Pukki mis à l’épreuve Saphonov.

Le jeu avait du rythme, mais ce sont les Finlandais qui ont désormais l’initiative. Dans la contre-attaque, les Russes ont fait des dégâts. Jemaletdinov Oui Kouziaev pouvait condamner, mais tantôt le mauvais but et tantôt le Hradecky ils l’ont empêché.

Au fil des minutes, les Russes dormaient le match et les Finlandais semblaient à court d’idées en attaque avec le remplacement de Pukki. Seuls les coups de pied arrêtés sont perturbés Saphonov.