Résumé et objectifs de la Fiorentina

20/11/2021 à 23:16 CET

Milan a concédé la première défaite de la saison contre la Fiorentina (4-3) dans un match où Pioli Ils ont commis deux graves erreurs qui ont « donné » l’avantage à Naples quoi que je fasse demain. Un duel qui, bien sûr, ne peut pas servir d’exemple pour faire face à la confrontation capitale contre l’Atlético de Madrid mercredi prochain.

CONFIANCE

MILLE

Fiorentina

Terraccien ; Odriozola, Venuti, Igor, Biraghi ; Bonaventura (Castrovilli, 69′), Torreira, Duncan (Maleh, 93′) ; Callejón (Nico González, 69′), Vlahovic, Saponara.

Milan

Tatarusanu ; Kalulu (Florenzi, 57′), Gabbia, Kjaer, Théo ; Tonali (Bennacer, 74′), Kessié ; Saelemaekers (Messias, 57′), Brahim (Giroud, 57′), Leao (Krunic, 80′) ; Ibrahimovic.

Buts

1-0 M.15 Duncan. 2-0 M.46 Saponara. 3-0 M.60 Vlahovic. 3-1 M.62 Ibrahimovic. 3-2 M.67 Ibrahimovic. 4-2 M.86 Vlahovic. 4-3 M.96 Venuti (pp)

Arbitres

M. Guida. TA : Castrovilli (95′) / Hernández (95′).

Incidents

Jeu joué à l’Artemio Franchi.

Milan est sorti dominant et avec de meilleures sensations sur le green, ce qui l’a amené à voir la porte après quatre minutes. Ibrahimovic avait ouvert la boîte, mais le Suédois a été annulé pour hors-jeu. Et bien que les sentiments de l’équipe ‘rossonero’ fussent meilleurs, une bévue de Tatarusanu signifiait le but ‘alto’. Le gardien lui a glissé le ballon des mains et Duncan, face à la passivité défensive, n’a eu qu’à mettre la botte au trou.

Le but a stupéfié les hommes de Pioli, bien qu’ils se soient rapidement rétablis et grâce à un Leao électrique, ils sont arrivés encore et encore au but local. Mais Saponara a brisé l’élan milanista avec un grand but. Fil de l’extérieur de la zone qui s’est glissé à travers toute l’équipe.

Et après la pause, ce qui semblait être la phrase. Vlahovic a remporté le dos de Gabbia et a fait le troisième après avoir esquivé le gardien de but. Et dans cette situation, Ibrahimovic a émergé pour faire un doublé en cinq minutes et pimenter en fin de match, même si dans les dernières minutes, Vlahovic a encore profité d’une grave erreur défensive pour laisser les trois points à Florence, laissant le 4 à 3 propre sans utilité sur le dernier jeu.