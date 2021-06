Résumé et objectifs de la France

15/06/2021 à 23:14 CEST

Roger Payro

Il a été barré comme une “fin” anticipée et le jeu n’a pas déçu. La France a remporté le premier tour entre les deux derniers champions du monde et cela complique un peu l’accès de l’Allemagne à la huitième, qui devra se remettre contre le Portugal et la Hongrie. Le pari de Didier Deschamps a battu celui de Joachim Löw pour ses débuts en Eurocup. Un but contre son camp de Hummels cela valait la peine de décider une rencontre remarquable.

FRA

ALE

France

Lloris ; Pavard, Varane, Kimpembe, Lucas Hernández ; Rabiot (Dembélé, 94′), Kanté, Pogba ; Griezmann ; Benzema (Tolisso, 89′) et Mbappé.

Allemagne

Neuer; Ginter (Emre Can, 88′), Hummels, Rüdiger ; Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens (Volland, 88′) ; Havertz (Sané, 74′), Müller ; et Gnabry (Werner, 74′).

but

1-0 M. 20 Hummels (en pp).

Arbitre

Del Cerro Grande (Espagne). TA : Kimmich (7′).

Incidents

Allianz Arena. 15 700 spectateurs.

Il s’en est tenu à son scénario France. Il ne s’est jamais intéressé à la lutte pour la possession, une bataille que l’Allemagne considérait comme gagnée. Après un premier quart d’heure de but, les bleus des occasions commencent à s’accumuler. Pogba dans un coin et Mbappé avec un tir que Neuer a pris, ils ont commencé à incliner le terrain et la troisième fois, la ‘Mannschaft’ n’a plus été combattue.

Pogba a fait un grand changement pour l’incorporation de Luc à gauche et au centre du joueur du Bayern Hummels l’a détourné vers son propre but. Vous pouvez réconforter la centrale qui Mbappé il avait déjà le canon dans le dos.

Ceux de Löw ont vite répliqué en reprenant le contrôle du cuir. Quelques pouces séparés Muller dans sa tentative de diriger un centre latéral qu’il ne pouvait que peigner et Kroos, avec un coup franc à la barrière et un autre haut, il l’a tenté avec un coup franc. Une dernière tentative de Gundogan à l’orée des vacances, il complétait la liste des tentatives d’une Allemagne qui refusait de baisser les bras.

Les espaces sont apparus

Il n’y avait pas d’autre choix pour ceux de Löw que faire un pas en avant et dès le début de la seconde mi-temps, cela leur a presque coûté une aversion. La première fois que la France a pu blesser le dos de la défense allemande, Rabiot a péché par lenteur et peu de vision du jeu. Il a fini par finir le bâton mais Griezmann, dans le but, c’était l’option la plus viable.

Encore une fois, la frayeur française a eu la réponse de la « Mannschaft ». La volée de Gnabry a mordu un centre de Gosens et son tir a léché le filet supérieur du but de Lloris. Le but, Varane et Kimpembre ont dû se multiplier dans une minute de siège allemand dans laquelle les ‘coqs’ Ils ont montré leur fermeté défensive. Une collision de Gosens avec Pavard qui a mis KO le Bayern pendant quelques secondes a ralenti l’élan de l’Allemagne.

A tel point que la prochaine fois il a signé Mbappé sous la forme de tant. L’homme du PSG donne le vertige à Kimmich et la défense ajuste d’un droit à la base du poteau. Un but annulé pour hors-jeu. A chaque fois il y avait plus d’espaces et là Kylian s’amuse comme un nain. Il a touché un grand but après avoir retiré les autocollants de Hummels dans une carrière que le défenseur central a avortée avec un tacle de livre.

La France a gardé les lignes derrière, comptant aussi sur l’aide défensive toujours inestimable de Griezmann. De nouveau un órsai, bien plus juste, empêcha ceux de Deschamps de condamner. Pogba a lancé Mbappé et il a donné le but à Benzema. Celui du PSG répété sur les lieux du crime.

Malgré la très longue remise appliquée par Del Cerro Grande, dans laquelle Dembélé a fait une apparition, la France a conservé sans problème une précieuse victoire qui leur donne les premiers points de ce Championnat d’Europe.