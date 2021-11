Résumé et objectifs de la Géorgie

11/11/2021 à 20:08 CET

Dans un match où le public irait voir les buts de Zlatan Ibrahimovic ou d’Alexander Isak, la star de la soirée était Khvicha Kvaratskhelia. L’ailier géorgien a marqué les deux buts avec lesquels son équipe a battu la Suède 2-0, laissant celui qui est arrivé en leader à ce jour très touché face à la fermeture face à l’Espagne à La Cartuja.

GÉO

POURSUIVRE EN JUSTICE

Géorgie

Loria; Kakabadze, Kashia, Khocholava ; Lobjanidze, Gvilia, Kvekveskiri, Azarov ; Tsitaishvili (Davitashvili, 70′), Kvaratskhelia; Okriashvili (Volkovi, 70′).

Suède

Olsen ; Krafth, Lindelof, Nilsson, Augustinsson ; Claesson (Kulusevski, 74′), Olsson, Svanberg (Quaison, 78′), Forsberg ; Ibrahimovic, Isak.

Buts

1-0 M. 61 Kvaratskhélia. 2-0 M. 78 Kvaratskhélia.

Arbitre

Serdar Gözübüyük (Pays-Bas). TA : Okriashvili (52′), Azarov (55′) / Nilsson (65′).

Incidents

Journée 9. Adjarabet Arena. 20 000 téléspectateurs.

La sélection de Janne Andersson est arrivée sur le sol géorgien avec le postulat très clair de ne pas se permettre les erreurs. Le rival avait déjà compliqué le match aller, où ils ne pouvaient les battre qu’au minimum étant à domicile. Être éliminé, le rendez-vous à Batoumi semblait « gagnable ». Mais ils ne pouvaient pas avoir plus tort.

Parce qu’ils étaient peut-être supérieurs en première mi-temps, mais les mains de Loria empêcheraient son but de tomber. Lindelof, Zlatan et Isak ont ​​tenté dans un corner qui a généré un triple tir au but. Le gardien géorgien n’a pas hésité face au danger. Et ainsi, avec le peu de sagesse des Suédois, ils se sont reposés sans but.

Et cela semblait assez étrange que la poudre à canon de l’attaquant milanais et de la grande figure de la Real Sociedad ne puisse pas faire exploser le tableau d’affichage. Contrairement à un ailier du Rubin Kazan qui a semblé surprendre : Khvicha Kvaratskhélia.

Le Géorgien qui désespérait de ‘La Roja’ lorsqu’il jouait contre eux est réapparu. Cette fois, son objectif déchaînerait la folie de l’Adjarabet Arena, prendre un rebond après un coup franc et définir contre l’étirement insuffisant d’Olsen, renversant ainsi la table dans le groupe.

L’avantage a rendu les hommes de Sagnol beaucoup plus enhardis, qui se croyaient supérieurs aux Suédois et commençaient à gérer les actions du parti. Le technicien français a mis la main sur quelques modifications. Quelques minutes plus tard, le sien démontrerait sa supériorité.

Face à une Suède déjà très désorientée par le résultat et en compliquant leur chemin vers le Qatar, Kvaratskhelia apparaîtrait à nouveau à 10′ de la fin avec un entracte dans la surface qui était imparable pour les centraux suédois.

Voyant le départ d’Olsen, Kvicha a défini gaucher pour ne lui laisser aucune chance. Le stade s’est réjoui, et avec lui, lentement la flamme de Zlatan et compagnie s’éteignit. La victoire est restée à Batoumi et les espoirs suédois se dissipent.