Résumé et objectifs de la Hongrie-Portugal de l’Eurocopa

15/06/2021

Le à 21:34 CEST

Arnau montserrat

Expliquer avec une finale 0-3 et avec le doublé de Cristiano que le Portugal a sué de l’encre pour battre la Hongrie sonne comme une blague. Mais c’est comme ça. Les Hongrois, un couteau entre les dents pendant les 90 minutes, ont résisté à 85 minutes de coup de vent portugais qui s’est terminé dans le désespoir face à l’affichage de Gulácsi. Ils sont même allés de l’avant, mais hors-jeu. Le visage effrayé qui régnait parmi les champions actuels a disparu avec le but au rebond de Guerreiro. Cristiano est alors apparu avec un doublé en un clin d’œil. Il est déjà le meilleur buteur de l’histoire de la compétition et le seul à avoir déjà cinq participations à l’Eurocopa derrière lui.

HUN

POUR

Hongrie

Gulacsi ; Botka, Orban, Szalai ; Lovrencsics, Kleinheisler (Siger 78′), Nagy (Varga 89′), Schäfer (Négo 66′), Fiola (Kevin 89′) ; Sallai (Schön 78′), Szalai.

le Portugal

Rui Patricio; Semedo, Pepe, Days, Guerreiro ; Pereira, Carvalho (Renato 81′); Bernardo Silva (Rafa Silva 71′), Bruno Fernande (Moutinho 89′) s, Jota (André Silva 81′); Christian.

Buts

0-1 M.84 Guerreiro; 0-2 M.87 Cristiano (p.); 0-3 M.90 + 2 Cristiano.

Arbitre

Cuneyt Çakir. TA : Jours (38′) / Négo (80′), Orbán (86′)

Le Portugal a trouvé 60 000 spectateurs à Budapest et un stade s’est transformé en cocotte-minute pour aider les Hongrois à retirer quelque chose de rentable de la visite de l’actuel champion d’Europe. Les Portugais étaient meilleurs, ils méritaient de se reposer avec un ou même deux buts de différence mais entre Gulacsi et le pauvre but, également de Cristiano, ceux de Fernando Santo n’ont pas pu ouvrir la boîte.

Jota a été le premier à s’écraser, mais a rencontré une colère énorme de la part d’un CR7 qui avait toutes les raisons du monde de crier au ciel. Le joueur de Liverpool n’a pas vu le joueur de la Juventus complètement seul à l’intérieur de la surface et a décidé de tirer. Un de ces jeux que vous savez que s’ils passent par les pieds de Ronaldo, ils se terminent par un but.

Ce n’était pas le seul joueur portugais qui désespérait. Jota est redevenu le protagoniste après une demi-heure de jeu lorsque, obscurci par le but, il n’a pas vu l’arrivée de Bruno Fernandes et a volé le tir. Le joueur de United est apparu peu dans les 45 premières minutes mais à la fin de la pause il a pu débloquer le match. Il a envoyé un ballon au cœur de la surface mais Cristiano l’a raté. A deux mètres de Gulacsi, qui a été vendu, il l’a envoyée au-dessus de la barre transversale.

Le Portugal est resté tout aussi déterminé en seconde période et c’est Pepe qui a mis ses mains à sa tête avec le tir tendu de Gulacsi de sa tête. Le gardien a déchaîné les Portugais qui ont vu au fil des minutes le 0-0 se retrancher et dans un groupe avec la France et l’Allemagne, faire match nul avec la Hongrie était un résultat terrible. La nervosité était également perceptible dans la zone du banc où le conclave du staff cherchait des solutions pour trouver un but que le gardien de Leipzig a encore une fois refusé à un tir de Bruno Fernandes depuis chez lui. Il n’y avait aucun moyen.

Ils ont trouvé la solution avec un Rafa Silva qui a parfaitement rempli son rôle de révulsif. À cinq minutes de la fin, un centre a été inventé pour l’arrivée d’un Guerreiro qui s’est servi de la botte d’Orbán pour tirer à droite et le ballon a tiré du côté opposé. Le Portugal respirait. Une minute et demie plus tard, Rafa Silva lui-même a provoqué un penalty qui a servi Cristiano sur une assiette.

Ronaldo a terminé son extase finale avec le troisième. Un but collectif des Portugais. Il laisse Alan Shearer derrière lui et est déjà en tête du classement des meilleurs buteurs du tournoi. Le groupe de la mort l’est déjà moins pour le champion.