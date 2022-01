Résumé et objectifs de la Juventus

01/06/2022 à 23:04 CET

Napoli a résisté au stade Allianz malgré la longue liste de victimes et a réussi à marquer un point très méritoire contre un Juventus en nette croissance. Ceux du sud de l’Italie ont été supérieurs en première mi-temps où ils ont pris l’avantage avec un but de Mertens, et après la pause Chiesa obtenu le lien que les habitants méritaient.

JUV

SIESTE

Juventus

Szczesny ; Carré, De Ligt, Rugani, Sandro (De Sciglio, 75′); McKennie, Locatelli, Rabiot (Bentancur, 66′) ; Bernardeschi (Dybala, 66′), Morata (Kean, 75′), Chiesa (Kulusevski, 81′).

Naples

Ospina ; Di Lorenzo, Rahmani, Jésus, Ghoulam ; Demme, Lobotka (92′), Zielinski ; Politano (Elmas, 76′), Mertens (Petagna, 88′), Inisgne.

Buts

0-1 M.23 Mertens. 1-1 M.54 Chiesa.

Arbitre

Simone Sozza. TA : Sandro (44′), Dybala (97′) / Demme (87′)

Incidents

Stade Allianz (20 000 spectateurs).

Après un début de saison décevant, Allegri a réussi à faire croître le Juventus des fondations, de la défense. Ils ont refermé le saignement et les bons résultats ont commencé à arriver. Mais les attaquants du Naples ils étaient un vrai casse-tête dans la première partie.

Distingué, Mertens Oui napolitain, avec leur mobilité habituelle, ils dansaient à leur guise pour Par Ligt Oui Rugani, qui ont été continuellement démis de leurs fonctions avec la très haute pression exercée par la Juve. Mertens Il a su profiter de l’espace dans son dos et après une belle action il s’est précipité dans la surface et a marqué pour confirmer la supériorité parthénopéenne en première mi-temps.

Une Juventus a à peine réussi à s’étirer avec des conductions de Chiesa, mais avec Morata très absent et Bernardeschi très erratique, l’ailier italien était pratiquement seul face au danger. Après la pause, le jeu a basculé et la ‘Vecchia Signora’ a finalement réussi à prendre les rênes du match.

C’était précisément Chiesa le buteur du but égalisateur en début de seconde mi-temps. L’amélioration de Juve Cela s’est traduit par un plus grand contrôle, mais les occasions ont continué à arriver très éloignées dans le temps. le Naples renonçant progressivement à l’attaque et le parti mourait de l’incapacité de générer le danger des « bianconeri » malgré les changements et l’entrée de Dybala.

Malgré les pertes, le Naples réussi à résister dans le Stade Allianz et maintient la différence de cinq points avec le Juventus, qui est hors des positions de Champions.