Résumé et objectifs de la Juventus

Triomphe crucial de la Juventus contester le prochain Des champions. Les « bianconeri », qui ont enchaîné deux revers inattendus, ont remporté un duel de rivalité maximale à Naples, en plein essor et avec laquelle ils sont venus à égalité pour la quatrième place. Christian a ouvert la boîte et Dybala, qui est réapparu trois mois plus tard, il a condamné. Distingué, le meilleur partenopeo, a marqué un penalty sur 2-1 final. Prenez de l’oxygène Pirlo après une semaine marquée par le runrún du possible retour d’Allegri.

JUV

SIESTE

Juventus

Buffon; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Square (McKennie, 69 ‘), Bentancur, Rabiot, Chiesa (Arthur, 80’); Morata (Dybala, 69 ‘) et Ronaldo.

Naples

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj (Rui, 76 ‘); Fabián Ruiz (Petagna, 89 ‘), Demme (Osimhen, 54’); Lozano (Politano, 54 ‘), Zielinski, Insigne; Mertens (Elmas, 76 ‘).

Buts

1-0 M. 13 Ronaldo. 2-0 M. 73 Dybala. 2-1 M. 90 Insigne (plume).

Arbitre

Maurizio Mariani. TA: Alex Sandro (54 ‘) / Koulibaly (22’), Rrahmani (81 ‘).

Incidents

Match reporté et correspondant à la troisième journée de Serie A disputée à huis clos au stade Allianz.

Le duel promettait de fortes émotions dès le départ électrique. La Juve Il est sorti chercher le but et l’a presque trouvé au premier échange dans un centre de Danilo Quoi Christian, avec tout le but à sa merci, il n’a pas réussi à terminer. Il a été payé par la poste, qui a reçu un puissant coup de pied du Portugais, frustré.

le Naples, propulsé par les galops d’un Distingué Omniprésent sur tout le front d’attaque, il a répondu par trois arrivées dangereuses mais mal définies. Zielinski et Fabien tiré dans les nuages, tandis que Alex Sandro avorté « in extremis » un centre qui Luxuriant J’attendais au but.

Mais ‘Vecchia SignoraIl n’a pas été intimidé et a continué à faire des ravages sur la vitesse, en particulier sur l’aile droite. De ce côté est venu le 1-0. Les infatigables Chiesa glissé entre Distingué et Hysaj, a jeté un tuyau sur le côté et mettre un centre au cœur de la zone où Ronaldo Je ne pardonne pas. Les Portugais l’ont célébré avec le «spectacle» habituel et son geste caractéristique en montrant l’herbe, comme pour dire «me voici». Certains voudront voir des indices sur votre avenir.

Cependant, et malgré le coup, le Naples il a répondu en prenant le contrôle du cuir. La Juve a pris du recul, bien planté en défense et prêt pour la contre-attaque. Les «bianconeri» pouvaient courir avec le danger, mais ils manquaient de défenses avant la pause. Le plus clair était pour Carré sur un plan centré qui s’est arrêté Meret. Dans ceux de Gattuso, toute l’inspiration est passée Distingué. Le capitaine a essayé un « folha sec » qui a brossé la barre transversale à la fortune de Buffon, titre inattendu.

Le script a été conservé après la pause. Une étincelle de Distingué permis Dites Lorenzo décousez le cuir contre les gants Buffon et, immédiatement après, Carré il a pardonné la sentence contre lui. Les deux pourraient tomber 1-1 et 2-0 et Gattuso Il était courageux quand il a pris sa retraite un milieu de terrain comme Demme Ajouter à Osimhen, un autre attaquant.

Amélioration du Naples avec le Nigérian, mais il a de nouveau échoué dans son but en tirs de Distingué et Fabien. Il a montré Buffon. A subi le Juve et Pirlo s’est emparé de McKennie et Dybala. Lors de sa première apparition depuis janvier, l’Argentin a montré que la classe n’est pas oubliée et ajustée à l’angle d’un tir du pied gauche à pied qui a condamné le match. Le ‘Bijou‘, à l’abri de quelques confrères conscients de l’épreuve qu’a vécu ce parcours. Le 2-1 de Distingué. La Juve s’accroche à la Des champions.