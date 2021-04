Résumé et objectifs de la Lazio

26/04/2021

À 23:38 CEST

X. Serrano

le Milan dormira en dehors de la zone Des champions pour la première fois depuis octobre. Celles de Pioli la saison devient très longue. Il est devenu clair pour le Lazio. L’équipe de la capitale s’est régalée de la contre-attaque et a gagné avec un double de sangle et un autre objectif de Immobile (3-0). Le résultat laisse la lutte pour le Top-4 rouge chaud, avec une triple égalité entre les Naples -troisième-, le Juve -qui conserve la quatrième place- et le Milan. Celles de Inzaghi, sixième à cinq points et avec un match de moins.

LAZ

MILLE

Lazio

Reine; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto (Akpa Akpro, 88 ‘), Lulic (Fares, 68’); Correa (Andreas Pereira, 76 ‘) et Immobile (Muriqi, 88’).

Milan

Donnarumma; Calabre (Dalot, 70 ‘), Kjaer (Romagnoli, 74’), Tomori, Theo Hernández; Kessie, Bennacer (Tonali, 70 ‘); Saelemaekers (Brahim Díaz, 63 ‘), Çalhanoglu, Rebic; Mandzukic (Leao, 63 ‘).

Buts

1-0 M. 2 Courroie. 2-0 M. 51 Correa. 3-0 M. 87 Immobile.

Arbitre

Daniele Orsato. TA: Acerbi (19 ‘), MIlinkovic-Savic (57’).

Incidents

Match disputé à huis clos au stade olympique de Rome correspondant à la 33e journée de Serie A.

Comme s’il s’agissait d’un «western spaghetti», le duel a commencé avec la tension à travers le toit et un tir pour chaque équipe. Manqué Milan, bien Çalhanoglu il a frappé avec reine, et frappez le Lazio. Après une fausse autorisation de Bennacer, Immobile Il a joué le premier pour que sangle a ouvert le canal derrière «rossonera». Le ‘Tucu‘se tenait devant Donnarumma, le fit asseoir et ouvrit le tableau de bord à volonté.

Le coup assomma ceux de Pioli, perdu sur le terrain. Le cuir et le Lazio fait beaucoup de dégâts pendant la transition. Le second pourrait parfaitement tomber. Donnarumma Il a tiré ses réflexes pour sauver un coup de Immobile à bout portant et sangle, dans un tir mordu, il a faufilé le ballon au-dessus du filet.

Avec l’avancée du chrono, le Milan il cachait le ballon et récupérait des sensations. Il a avancé des mètres et a réussi à égaliser un coup franc mais trop concentré de Çalhanoglu ce qui a attrapé reine. Les «rossoneri» atteignirent facilement les environs de la zone, mais ils manquèrent de clairvoyance dans le dernier passage. Ses tentatives lointaines n’ont pas non plus dérangé le gardien espagnol.

Sûr dans son propre domaine, le Lazio il a réussi à remettre le jeu sur les rails. sangle a fui une passe à l’arrière de l’arrière principal lombard et la vitesse de Lazzari, clinique par définition, a fait le reste. Tout était effrayé quand le VAR a invalidé le but d’un millimètre de hors-jeu. Vie supplémentaire pour lui Milan, qui a répondu immédiatement. Mandzukic, substitut aux blessés Ibrahimovic, a culminé entre les mains de reine action collective rapide.

Le passage par les vestiaires ne desservait pas les Pioli pour compenser leurs carences. Quand il a perdu le ballon, l’équipe a été brisée et les centres, Kjaer Oui Tomori, ont été vendus en duel direct avec Immobile Oui sangle à l’air libre. Le risque était élevé et le Lazio il savait en profiter. Luis Alberto trouvé en transition vers sangle, qui a laissé cloué sur Tomori et abattu par le bâton court Donnarumma. 2-0.

Comme après le premier but, le Milan il était à la merci des contre-attaques de la capitale. Donnarumma du bout des doigts, il détourna un autre coup de sangle et Immobile Il est tombé sur le poteau dans une vaseline délicate. Mais le but de la phrase semblait une question de temps et, en effet, il a fini par arriver dans le dernier souffle grâce à la médiation de Immobile. Coup dur pour un Milan forcé de réagir pour contester le prochain Des champions.