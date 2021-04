Résumé et objectifs de la Lituanie

31/03/2021 à 22:52 CEST

X. Serrano

Plein de victoires pour Italie sur son chemin vers lui Coupe du monde 2022. Et il y a déjà 25 matchs consécutifs sans perdre. Les de Roberto Mancini ils ont été imposés à la maison (0-2) à une Lituanie rocky, qui s’est levé en première mi-temps et a semblé abandonner après l’objectif initial de Sensi. Mais le manque de succès dans la vente aux enchères et les arrêts de Svedkauskas Ils ont donné une vie supplémentaire à l’équipe locale, ce qui a donné quelques frayeurs à la contre-attaque. Ce n’est qu’en 94 que Immobile condamné une peine.

ITA

Lituanie

Svedkauskas; Mikoliunas (Gaspuitis, 74 ‘), Beneta, Girdvainis, Vaitkunas; Dapkus, Simkus (Petravicius, 83 ‘), Slivka; Novikovas, Cernych (Kazlauskas, 74 ‘) et Sirgedas (Eliosius, 59’).

Italie

Donnarumma; Toloi, Mancini, Bastoni (Acerbi, 89 ‘), Emerson (Spinazzola, 56’); Pessina (Barella, 63 ‘), Locatelli, Pellegrini (Sensi, 46’); Bernardeschi, Immobile et El Shaarawy (Chiesa, 46 ‘).

Buts

0-1 M. 47 Sensi. 0-2 M. 90 + 4 Immobile (stylo).

Arbitre

Pawel Raczkowski (Pologne). TA: Simkus (27 ‘), Vaitkunas (77’), Kazlauskas (90 ‘) / Pellegrini (14’), Pessina (32 ‘), Locatelli (72’).

Incidents

Match disputé à huis clos aux LFF Stadionas correspondant à la troisième journée de la phase de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022.

Aile ‘nationale‘le premier acte a été étouffé sur lui. Lituanie bataille présentée au centre du terrain, agressive dans chaque balle divisée. Crashes et interruptions suivis sans Italie Il sera capable de se connecter avec ses attaquants ou de réduire sa vitesse dans son jeu, de manière prévisible. Le blocus a été servi. Distingué et VerrattiLes plongeurs habituels n’étaient pas sur l’herbe et d’autres devaient s’avancer.

C’était le cas de Locatelli, auquel Mancini remis la poignée de l’équipement, ou un Emerson très incisif sur l’aile gauche. Il a également contribué Pessina entre les lignes. Plus basé sur l’insistance que sur la fluidité, Italie récolté des chances plus claires à la limite du repos. Après un passage de Pessina, Le Shaarawy vu comment un défenseur a tiré sous des bâtons et, peu de temps après, Svedkauskas volé pour repousser un fouet de Emerson.

Une poussée manquait et Mancini a pris des mesures sur la question. Retraité à Pellegrini et Le Shaarawy entrer Chiesa et Sensi. L’effet a été immédiat. Sensi Il était sur le green depuis deux minutes quand il attrapa un ballon devant et, avec un effet diabolique, l’envoya au fond du filet.

Pourrait faire plus Svedkauskas, qui a immédiatement riposté avec un double arrêt louable. Avec le score en faveur, Italie il appuya sur l’accélérateur pour condamner. Il y a eu de nombreuses occasions. Svedkauskas il a montré avant Locatelli et Immobile, qui a par la suite pardonné deux ventes aux enchères franches.

Maudit Mancini parce que la fête est toujours vivante et, en fait, Lituanie Il a donné quelques frayeurs lors de la contre-attaque. Réagit Italie, qui a de nouveau rencontré l’archer de la Baltique. Dans le dernier souffle, Immobile représailles a marqué le 0-2 peine. La ‘Azzurra«Il continue sans perdre et ils ont déjà été 25 matchs consécutifs.