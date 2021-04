Résumé et objectifs de la Real Sociedad

18/04/2021 à 16h30 CEST

Alex Carazo

Plus d’adjectifs pour lui Séville de Julen lopetegui. L’entraîneur basque continue d’étendre son palmarès en tant qu’entraîneur avec la meilleure moyenne de victoires avec l’équipe de Séville et le fait sur la base de triomphes méritoires. Revenez dans le Reale Arena avant un Société réelle cela ne lève pas la tête en championnat et peut terminer la journée en dehors des positions de la Ligue Europa.

RSO

SEV

Société réelle

Remiro; Elustondo (Guridi, 75 ‘), Le Normand (Gorosabel, 75’), Zubeldia, Monreal; Oyarzabal (Januzaj, 75 ‘), Zubimendi, Guevara, Barrenetxea (Portu, 83’); Isak, Fernández.

Séville

Lier; Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Jordán (Gudelj, 77 ‘), Gómez (Torres, 77’); Suso (Rakitic, 66 ‘), En-Nesyri (De Jong, 90’), Ocampos.

Buts

1-0 M.5 Fernandez. 1-1 M.22 Fernando. 1-2 M.24 En-Nesyri.

Arbitre

Jaime Latre. TA: Fernández (59 ‘), Isak (64’), Barrenetxea (71 ‘) / Diego Carlos (51’), Jordán (75 ‘).

Incidents

Reale Arena (porte fermée).

Les habitants sont allés de l’avant très tôt avec l’objectif de Carlos Fernandez, le premier de la ligue avec le maillot «txuriurdin». L’ancien joueur de Grenade n’a pas beaucoup d’importance à Saint-Sébastien, mais aujourd’hui, il a répondu à la confiance qu’il lui a accordée. Imanol avec la deuxième propriété consécutive. Il a commencé la pièce lui-même avec l’ouverture vers Elustondo et l’a terminé de l’intérieur de la zone derrière le centre du côté du Réel.

Curieusement dans une équipe de Lopetegui, qui ne permet à aucun joueur d’être distrait pendant une seconde, le Séville il a mis du temps à entrer dans le match et l’a pénalisé avec le but précoce contre. Même ainsi, il n’a pas fallu beaucoup aux visiteurs pour inverser le score. En seulement deux minutes, les 22 et 24, premier Ferdinand et après En-Nesyri Ils ont mis Séville en tête.

Temporadón de l’attaquant marocain, qui est décisif dans la spectaculaire campagne de Séville. De l’avantage, le parti est entré “territoire de Séville”, a commencé à dominer le match et le Réel a eu de nombreuses difficultés à générer du danger dans le but de Lier. Ils se déplacent comme des poissons dans l’eau dans ces situations d’avantage sur le tableau de bord.

Au final, un triomphe très important pour ceux de Lopetegui continuer à rêver, pourquoi pas, d’être dans la lutte pour le titre de champion lors des derniers matchs. Beaucoup de crédit.