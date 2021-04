Résumé et objectifs de la Real Sociedad

07/04/2021 à 23:17 CEST

Roger Payró

Athletic a manqué de vendetta. Après avoir perdu la finale de la Coupe samedi dernier, le derby de la ligue basque n’a pas non plus étanché sa soif de revanche (1-1). Il semblait qu’une tête de Villalibre en 85 ‘j’allais lui donner une joie sous forme de trois points mais le chant immédiat d’Unai Simón sur un coup de pied central de Roberto López, il a été privé. Le pire pour Marcelino, Blessures de Yeray et Yuri. Le 17 avril aura lieu la finale de la Coupe contre le Barça et les deux pourraient être faibles.

RSO

ATH

Société réelle

Remiro; Elustondo (Gorosabel, 62 ‘), Zubeldia, Le Normand, Aihen (Monreal, 33’); Guevara, Zubimendi; Barrenetxea, Oyarzabal (Januzaj, 62 ‘), Carlos Fernández (Roberto López, 71’); et Isak (Portu, 71 ‘).

Sportif

Unai Simon; De Marcos (Capa, 46 ‘), Yeray, Íñigo Martínez, Yuri (Balenziaga, 49’); Berenguer, Dani García, Unai Vencedor, Muniain (Lekue, 69 ‘); Williams et Raúl García (Villalibre, 69 ‘).

Buts

0-1 M. 85 Villalibre. 1-1 M. 89 Roberto López.

Arbitre

Sñanchez Martínez (Murcien). TA: Aihen (12 ‘), Zubeldia (38’), Zubimendi (84 ‘) / Dani García (22’).

Incidents

Reale Arena. Derrière des portes closes.

L’effort de La Cartuja a été remarqué. La salle d’honneur des habitants de Bilbao a été le prélude d’une première mi-temps épaisse. Williams et Raul Garcia Ils l’ont essayé du côté rojiblanco tandis que deux coups de pied arrêtés étaient le mauvais équilibre offensif txuri-urdin. Aucun tir au but et une blessure d’équipe. Aihen Muñoz et Yeray ils ne se sont pas arrêtés.

Marcelino était reparti avec le même onze de la finale tandis qu’Imanol Alguacil fait jusqu’à cinq changements, mais il y avait déjà des mouvements après les vacances. L’un d’eux contraint, par une autre blessure, dans ce cas de Yuri. Il y avait plus d’action dans le deuxième acte – ce n’était pas difficile – et Berenguer a touché le but dans une grande action technique.

L’entrée de Pour votre et Roberto Lopez du côté réaliste, il a dynamité son attaque et tous deux ont dû dépasser la leur. Cependant, c’était Villalibre celui qui a pénalisé dans une section finale déplacée. Berenguer il y mit un centre avec soin et le «buffle», qui était sorti de rafraîchissement, fit un signe de tête au filet.

Il n’a pas eu le temps ou pour pouvoir se préparer à sortir la trompette qu’il a vu comment Unai Simón ne rendait pas service à l’Athletic. Le but international pour l’Espagne a mangé un centre latéral de Roberto Lopez et ceux de Marcelino se sont retrouvés sans pouvoir consommer leur revanche et dix points d’Europe. Récupérer le cinquième carré La Real, qui se bat avec le Betis et Villarreal avec qui il est à égalité de points.