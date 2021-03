Résumé et objectifs de la Real Sociedad

07/03/2021 On à 21:13 CET

Alex Carazo

Le résultat peut suggérer que le match était très serré et qu’il aurait pu être choisi pour l’une ou l’autre équipe. Rien n’est plus éloigné de la réalité. S’il est vrai que, évidemment, le score ajusté a permis le j’ai soulevé arriver vivant à la fin du match et avec des options pour réaliser une égalité, la maîtrise de la Société réelle tout au long du match, c’était écrasant.

RSO LEV Société réelle Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Muñoz; Merino, Zubimendi; Januzaj (Portu, 73 ‘), Silva (Guridi, 81’), Oyarzábal (Barrenetxea, 73 ‘); Isak (Fernández, 80 ‘). j’ai soulevé Cardenas; Fils, Coca (Malsa, 57 ‘), Vezo, Duarte, Toño (Clerc, 82’), Fils; Bardhi, Vukcevic (De Frutos, 57 ‘), Rochina (Doukouré, 70’); Morales, Gómez (Roger, 70 ‘). Arbitre Soto Grade. TA: Rochina (38 ‘), Gómez (40’). Incidents Reale Arena (porte fermée).

Au total, 25 tirs de l’équipe ‘txuriurdin’ tout au long du match. Et un seul objectif. La Réel continuellement tombé sur un Cardenas qui occupait le but levantin au lieu de Aitor Fernandez et est revenu pour jouer une performance spectaculaire. Après plusieurs récitals d’arrêts en Copa del Rey, le gardien de but a également plus que rempli les matchs qui Paco Lopez Il lui a donné confiance, et avant le Real il a de nouveau donné une exposition.

Le premier objectif de Mérinos, qui avait déjà été proche à plusieurs reprises dès le début du match, a remis la victoire sur les rails pour les locaux. Cependant, les erreurs continues devant le but ont fini par désespérer celles de Imanol, incapable d’augmenter votre avantage. Bien que désespérer celui de Oyarzabal. Le capitaine de la Réel, qui a réalisé une superbe séquence de 17 pénalités consécutives, a déjà accumulé trois échecs consécutifs à partir de la peine maximale après son lancement directement devant lui j’ai soulevé. Il a déchiré sa chemise par frustration.

Paco Lopez introduit sept changements concernant les onze héros qui étaient une fois de plus pour atteindre la première finale de la Coupe de l’histoire de la j’ai soulevé. L’équipe l’a remarqué et a été dominée les quatre-vingt-dix minutes par un Réel qui vit une bonne dynamique et est parti avec toute l’équipe de départ. Même ainsi, les dernières minutes du match se sont terminées avec les « granotas » vivant dans les locaux des locaux et avec des balles continues suspendues dans la zone.

En fin de compte, un triomphe très important de la Société réelle cela ne lui laisse que trois points de la zone Champions. Oui le Séville toujours avec un jeu de moins. Pour sa part, j’ai soulevé reste dans une zone confortable en no man’s land qui lui permettra de vivre confortablement la fin de la saison, sans objectifs à court terme après le rêve tronqué de la Copa del Rey.