Résumé et objectifs de la République tchèque-Angleterre du Championnat d’Europe

22/06/2021 à 22:58 CEST

Arnau montserrat

S’ils ont dû convaincre après deux matches hésitants, l’Angleterre a échoué. Il a gagné, a fait ses devoirs et a rencontré les prédictions pour prendre la tête du groupe, mais sans grande fanfare. Bien qu’il n’ait pas concédé, il n’a marqué que deux buts et les victoires n’ont pas été vraiment écrasantes. Ils laissent des doutes malgré la victoire sur une République tchèque qui a finalement terminé troisième du groupe mais qui a accès aux huitièmes de finale.

RCH

ING

République tchèque

Vaclik ; Coufal, Celustka, Kalas, Boril ; Soucek, Holes (Vydra 84′), Masopust (Hlozek 64′), Darida (Kral 64′), Jankto (Sevcik 46′); Schick (Pekhart 75′)

Angleterre

Pickford ; Walker, Stones (Mings 79′), Maguire, Shaw ; Philips, Riz (Henderson 46′) ; Saka (Jadon 84′), Grealish (Bellingham 68′), Sterling (Rashford 67′) ; Kane

Arbitre

Artur Soares (Portugal). TA : Boril (61′)

Wembley est devenu le champ extérieur de Jack Grealish pendant les 45 premières minutes. Un scandale sa première moitié. Le joueur d’Aston Villa a l’air d’arrêter d’être après l’Eurocup, il perd de la classe à chaque touche, à chaque contrôle. Les lions sont sortis affamés et la République tchèque a eu du mal lors des premières mesures. En fait, ils ont regardé les hommes de Southgate prendre les devants.

Une triangulation entre Kane, Grealish et Sterling s’est terminée avec le joueur de City se dirigeant vers le fond des filets. Il est le deuxième joueur de l’histoire de l’Angleterre à marquer les deux premiers buts d’un championnat d’Europe pour les «trois lions». Shearer l’a fait en 1996. Le but de la Croatie dans l’autre match a mis les Tchèques en alerte alors qu’ils se réveillaient de léthargie.

Ils ont commencé à trouver des espaces dans un réseau défensif des Anglais qui Il n’a encaissé aucun but mais cela a donné un sentiment de fragilité. Holes l’a essayé et a trouvé Pickford et plus tard Soucek a épargné l’Angleterre avec un tir qui a frôlé le poteau après un grand jeu lié par les Tchèques. Ils mettaient en garde.

Southgate a assis Rice après la pause, pensant aux huitièmes de finale et l’élan de la République tchèque s’est affaibli au fil des minutes. Ils savaient qu’avec ce résultat, ils étaient à l’intérieur, mais la deuxième place continuait à dépendre de la Croatie qui prenait la tête avec le but de Modric. L’Angleterre ne savait que faire. Si vous optez pour la seconde et jouez pour vous intégrer et ne pas finir en tête ou si vous gardez un résultat déjà suffisant.

Ce qui est clair, c’est que les sensations ne sont pas idéales pour l’une des équipes favorites au titre. A aucun moment elle n’a laissé un bon goût dans la bouche pour l’avoir comme grande candidate à partir de la huitième. Devoirs faits et rien d’autre. Le but de Perisic dans l’autre match a fait passer de la deuxième à la troisième place certains Tchèques qui n’ont pas perdu la raison à cause de cela.

Henderson a fini par marquer le deuxième mais n’a pas été inscrit au tableau d’affichage car le joueur de Liverpool était dans une position illégale. Ils joueront le 29 juin prochain les huitièmes de finale. Pour ceux qui croient aux coïncidences, la dernière fois que l’Angleterre a participé à une phase de groupes sans encaisser de but, c’était lors de la Coupe du monde de 66… ​​et ils ont fini par la gagner.