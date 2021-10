Résumé et objectifs de la Roma

31/10/2021 à 23:05 CET

suédois Zlatan Ibrahimovic, avec son 400e but en championnat et un penalty commis sur lui, a conduit à la victoire 2-1 de Milan sur le terrain de la Roma du Portugais José Mourinho et a permis à l’équipe de Stefano Pioli de rattraper Napoli aux commandes du classement de la Serie A italienne.

ROM

MILLE

Rome

Patrick ; Karsdorp (Shomurodov, 80′), Mancini, Ibañez, Viña (Carles Pérez, 68′); Cristante, Véretout ; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan (Afena-Gyan, 46′) ; Abraham (El Shaarawy, 63′).

Milan

Tatarusanu ; Calabre, Kjaer, Tomori, Hernández ; Bennacer (Romagnoli, 76′), Kessie ; Saelemaekers (Ballo Touré, 68′), Krunic (Bakayoko, 76′), Rafa Leao (Tonali, 76′) ; Ibrahimovic (Giroud, 57′).

Buts

0-1 M. 25 Ibrahimovic. 0-2 M. 57 Kessie. 1-2 M. 90 El Shaarawy.

Arbitre

Fabio Maresca. TA : Zaniolo (7′), Karsdorp (24′), Mancini (49′), Veretout (90′) / Ibrahimovic (28′), Tomori (65′), Calabre (67′), Giroud (77′), Kessie (81′). TR : Hernández (2A, 66′).

Incidents

Stade olympique. Jour 11. 60 000 spectateurs.

Le troisième but d’Ibrahimovic en cinq matches de championnat disputés, avec un coup franc direct magistral qui a frappé le but portugais Rui Patricio, a fait la fête à un Milan qui a fait preuve de personnalité et d’idées claires. Les ‘rossoneri’ parviennent ainsi à briser une séquence historique de José Mourinho : c’est le premier match de championnat qu’il perd à domicile en portugais de toute son histoire en Serie A.

Il a combiné avec la qualité et a empêché la Roma de gérer la possession du ballon. Son entraînement pourrait être récompensé par le 2-0 avant la pause, mais un hors-jeu d’Ibrahimovic a provoqué l’annulation d’un superbe but du Portugais Rafael Leao, qui avait battu Rui Patricio d’un « chapeau » avant de pousser le ballon jusqu’au bas des collants.

Aussi Ibrahimovic, à nouveau hors-jeu, a vu son but du 2-0 être annulé en début de seconde mi-temps, mais ce n’était que le dernier avertissement avant le deuxième but. Le Suédois a été renversé dans la surface par le Brésilien Roger Ibañez et Kessie a transformé la pénalité maximale à coup sûr.

La mauvaise nouvelle pour Milan est arrivée peu de temps après, lorsque Le Français Theo Hernández a reçu le deuxième jaune et a été expulsé pour une faute à l’entrée de la surface. Le rouge, qui a suscité la polémique au sein de l’équipe milanaise car il y a eu un éventuel manque de l’Anglaise Tammy Abraham devant le Bosniaque Rade Krunic, l’empêchera de disputer le derby de la semaine prochaine contre l’Inter Milan.

En infériorité numérique, Stephan El Shaarawy a redonné espoir à la Roma avec un superbe but à la 93e minute, mais insuffisant pour obtenir des points du duel olympique.