Résumé et objectifs de la Roma

15/05/2021 à 22:55 CEST

.

Les buts de l’ex-barcelonista Pedro Rodriguez et de l’arménien Henrikh Mkhitaryan a donné le derby romain avant Lazio à l’ensemble du portugais Paulo Fonseca (2-0), qui conserve ses options européennes pour la saison prochaine.

ROM

LAZ

Rome

Fuzato; Karsdorp, Mancini, Ibañez (Kumbulla, 38 ‘), Peres (Santon, 46’); Cristante, Darboe; Mkhitaryan, Pellegrini (Villar, 72 ‘), El Shaarawy (Pedro, 72’); Dzeko (Mayoral, 89 ‘).

Lazio

Reine; Marusic (Fares, 73 ‘), Acerbi, Radu (Caicedo, 73’); Lazzari, Milinkovic-Savic (Akpa Akpro, 84 ‘), Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic (Luiz Felipe, 59’); Muriqi (Pereira, 59 ‘) et Immobile.

Buts

1-0 M. 42 Mkhitaryan. 2-0 M. 78 Pedro.

Arbitre

Luca Pairetto. TA: Peres (16 ‘), Santon (47’) / Akpa Akpro (86 ‘). TR: Acerbi (2A, 23 ‘et 88’).

Incidents

Match disputé à huis clos au stade olympique de Rome correspondant à la 37e journée de Serie A.

La Rome Il était plus ferme que son rival. La boîte Fonseca avait plus en jeu que Simone Inzaghi et cela a montré. La Lazio a égalisé la sixième place, la Ligue Europa et a la cinquième place de la Naples à six points.

Le duel de olympique tombé au bord de la mi-temps quand une grande action individuelle du Bosniaque Edin Dzeko a été profité de Mkhitaryan battre l’espagnol Pepe Reina et mettre l’équipe locale en avant.

Le rythme a chuté en seconde période et n’a tremblé qu’à la fin lorsque le Rome condamné le crash après une grande action individuelle de Pierre, qui sept minutes plus tôt remplaçait Stephan El Shaarawy et qu’il a emmené le ballon au filet avec un pied gauche de l’extérieur de la zone.

La Lazio lâcha complètement les bras quand il se retrouva avec dix joueurs pour le double carton jaune montré à Francesco Acerbi, qui a été expulsé.