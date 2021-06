Résumé et objectifs de la Slovaquie

23/06/2021

Le à 21:37 CEST

Jordi Gil – Séville (Envoyé spécial)

L’Espagne a débouché comme prévu par Luis Enrique. L’équipe nationale a battu la Slovaquie pour atteindre les huitièmes de finale de Euro 2021, où la Croatie vous attend lundi au Parken de Copenhague (18h00). La Roja a été énergique, n’a pas laissé d’occasions et a été découverte face au but. Tout ce dont ce groupe de jeunes avait besoin

ALS

ESP

Slovaquie

Dubravka, Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan, Haraslin (Suslov, 68′), Kucka, Hromada (Lobotka, 45′), Hamsik (Benes, 88′), Mak (Weiss, 68′) et Duda (Duris, 45′ ) )

Espagne

Unai Simón, Azpilicueta (Oyarzabal, 76′), Eric Garcia (Pau Torres, 70′), Laporte, Alba, Busquets (Thiago, 70′), Koke, Pedri, Gerard Moreno (Adama, 76′), Morata (Ferran Torres , 65′) et Sarabia

Buts

0-1, Dubravka, but contre son camp (29′) ; 0-2, Laporte (45 + 3) ; 0-3, Sarabie (55′) ; 0-4, Ferran Torres (66′) ; 0-5, Kucka, but contre son camp (71′)

Arbitre

Bjorn Kuipers (Pays-Bas). TA : Busquets (39′), Jordi Alba (60′) / Duda (12′)

Incidents

Stade de la Cartuja, 12 580 spectateurs

Luis Enrique est sorti avec quatre changements et une équipe avec plus de terrain avec l’apport de Busquets et Azpilicueta, en plus de récupérer une ligne plus classique de quatre avec Eric Garcia du centre droit. En attaque, Sarabia était la nouveauté accompagner Morata et Gérard Moreno.

La Slovaquie est sortie avec le plan d’endurer dans son propre domaine et l’Espagne a été patiente. Morata et Azpilicueta, à une double occasion, Ils ont marché sur la surface et le but pourrait arriver dans un penalty détecté par le VAR pour un coup de pied de Hromada à Koke dans une tentative d’effacement. Morata a pris ses responsabilités et Dubravka a eu raison de son intention. Deuxième penalty manqué par l’Espagne après celui de Gerard Moreno contre la Suède.

Luis Enrique est sorti du banc comme un éclair demander le soutien des tribunes et de l’équipe, contrairement au duel

Enfin la chance du visage

ou contre la Pologne, cette fois, il ne s’est pas effondré. L’équipe a continué à déplacer le ballon judicieusement, à la recherche d’espaces et Sarabia et Pedro ils ont failli surprendre en venant par derrière.

L’Espagne était pressée et dans l’une de ces pressions, La Slovaquie a laissé le ballon aux pieds de Sarabia, qui a envoyé un fouet à la barre transversale. Le rejet a été empoisonné avec un ballon très haut qui a gêné le but slovaque au point de marquer un but contre son camp dans son dégagement raté avec ses poings. La chance a finalement souri à l’Espagne. J’ai déjà joué !

La Slovaquie a eu un peu plus de possession par la suite et Duda est venu seul contre Unai Simón, bien qu’il ait échoué et soit également hors-jeu. Les deux équipes semblaient se contenter de ce résultat à la mi-temps quand, dans une autre inexactitude de Dubravka, Gerard Moreno a mordu le ballon de la ligne de fond et Laporte a sauté avec une puissance énorme pour diriger le filet. Un deuxième but juste avant d’aller en pirogue qui a été un vrai soulagement.

La Slovaquie n’avait pas d’autre choix que de risquer en seconde période. Avec la défaite par deux buts, ce n’était même pas un meilleur troisième et il a étiré les lignes comme il le pouvait. L’Espagne a trouvé plus de trous et le troisième but a fini par arriver. Jordi Alba a aidé Sarabia pour le joueur du PSG à définir un tir croisé.

Fête à finir

Le jeu était résolu et le Rouge pouvait se permettre la licence pour en profiter dans la dernière ligne droite. Ferran Torres a marqué comme un éperon après un jeu de stratégie parfait dans un coin, terminé avec l’aide de Sarabia. La Slovaquie était à terre et la malchance l’a suivi lorsqu’il a marqué un autre but contre son camp dans un jeu désordonné avec Kucka comme protagoniste malheureux.

Lucho a dosé les efforts et a donné un peu de joie avec l’entrée d’Adama Traoré en marge. L’ex du Barça a un « feeling » particulier avec les tribunes et chaque départ a été acclamé. Les dernières mesures ont été suivies avec émotion par le résultat Suède-Pologne. La victoire suédoise in extremis a envoyé l’Espagne à la deuxième place du groupe déjà un dur croisement avec la Croatie, vice-champion du monde.