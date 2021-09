Résumé et objectifs de la Suède

02/09/2021 à 22:49 CEST

L’Espagne est sur les cordes dans sa tentative d’atteindre le siège direct du groupe B qui donne accès à la Coupe du monde Qatar 2022. La Suède est en tête avec sa victoire et les Rouges doivent gagner tous les matches restants, en plus d’attendre une crevaison nordique, pour arracher le leadership. Sinon, il jouera un pile ou face en mars. L’équipe était un carrousel d’émotions. De bonnes actions en attaque, il est passé à de sérieuses lacunes défensives et la Suède a eu plus de succès pour dépasser le but initial de Carlos Soler.

POURSUIVRE EN JUSTICE

ESP

Suède

Olsen, Krafth, Lindelöf, Helander, Augustinsson, Claesson, Ekdal (Cajuste, 69′), Olsson, Forsberg (Svanberg, 90′), Kulusevski (Quaison, 84′) et Isak (Thelin, 84′)

Espagne

Unai Simón, Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Alba, Busquets (Rodri, 84′), Koke (Llorente, 74′), Carlos Soler (Brais, 84′), Gerard Moreno (Adama, 63′), Morata (Sarabia, 74′) et Ferran Torres

Buts

0-1, Carlos Soler (4′) ; 1-1, Isak (5′) ; 2-1, Koulusevski (57′)

Arbitre

Anthony Taylor (anglais). TA : Kulusevski (33′), Krafth (51′) / Alba (34′), Laporte (40′)

Incidents

Friends Arena, 20 000 spectateurs

Luis Enrique a gardé le bloc de l’Eurocopa avec l’entrée obligatoire de Soler par Pedri. Le début ne pouvait pas être mieux. Le débutant valencien a maintenu sa séquence de buts et a surpris au deuxième poteau avec un tir rebond au centre de Jordi Alba pour libérer le score. Un peu qui pourrait marquer le match, mais la joie n’a duré qu’une minute.

Dans le même jeu du coup d’envoi, le rejet tombe sur Soler, qui court à Busquets, le capitaine contrôle mal et Isak, très attentif, démarre et prend un fouet pour placer la cravate. La Suède a surmonté ipso facto le coup porté à la déception espagnole.

Le jeu a repris et l’Espagne a pris le pouls du crash. Morata a su déséquilibrer la balance dans une bonne combinaison, mais il s’est lancé dans les nuages et Ferran buta de façon intempestive devant un grand centre de Soler. Les sensations étaient meilleures, même si toute erreur se payait cher. Dans une autre décision Busquets, Fosberg a atteint la ligne de fond et Unai a mis le pied dehors pour éviter de plus grands maux. Peu de temps après, c’est Alba qui a coupé un compteur très dangereux dans des avertissements très clairs des Suédois.

Masse suédoise

Luis Enrique a essayé de trouver plus de mordant en changeant de groupe pour Ferran Torres et Gerard Moreno. L’attaquant de Villarreal manquait de talons à gauche et le changement faisait du bien. Ferran s’est mieux adapté à gauche et a été victime de une pénalité claire de Claesson que, étonnamment, l’Anglais Anthony Taylor n’a pas souligné et du VAR, il n’a pas été corrigé. Une décision incompréhensible, qui a valu à Alba le jaune pour avoir protesté. La Suède, quant à elle, a continué à faire son travail, attrapant des erreurs et Kulusevski a forcé Unai à une belle intervention sur un tir croisé.

Le reste a donné de l’air à l’Espagne qui est sortie déterminée à la recherche du but. Ferran Torres a joué plus concentré à côté de Morata et de cette position, il était proche de marquer avec un talon haut auquel Olsen a réagi à temps. La Roja a attaqué avec intention, mais a continué avec ses lacunes défensives. Dans l’un d’eux, Kulusevski a quitté Azpilicueta, a cédé à Claesson, qui a marqué sur le court poteau.

La Suède avait bouclé la remontée et les Rouges devaient ramer. Adama pour le blessé Gérard Moreno était la solution et apportait un déséquilibre à droite. L’ancien joueur du Barça a rapidement créé des problèmes et a même caressé le but avec une chaussure qu’Olsen a expulsée.

Le risque était désormais forcé et l’Espagne était sauvée par le succès des centrales. Eric et Laporte ont tous deux fait des coupes miraculeuses devant Isak. Luis Enrique a tenté les révulsifs de Sarabia et Llorente, ainsi que le facteur surprise de Brais pour éviter la défaite. L’équipe a enfermé les Suédois, mais il était de plus en plus difficile de percer le mur rival et Quaison a eu la peine dans une mauvaise affectation d’Eric Garcia dont il n’a pas su profiter. La poussée et le désir espagnol n’eurent aucune récompense et la douloureuse défaite fut consommée.