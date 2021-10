Résumé et objectifs de la Suède

10/12/2021 à 22:40 CEST

Cristina Moreno

L’attaquant de la Real Sociedad, Isak, s’est de nouveau imposé comme la star de son équipe nationale, menant la réaction et mettant en vedette les deux actions qui ont permis à la Suède de vaincre la Grèce. Un triomphe qui sert aux Scandinaves à renverser l’Espagne en tant que premier du groupe B avec le but qui laisse les Hellènes dans une situation difficile, au bord de l’élimination.

POURSUIVRE EN JUSTICE

GRE

Suède

Olsen ; Augustinsson, Danielson, Lindelöf, Krafth ; Claesson (Svanverg, 80′), Olsson, Ekdal (Kajuste, 81′), Forsberg (Olsson, 86′) ; Quaison (Gyokères, 86′), Isak

Grèce

Vlachodimos ; Androutsos, Hatzidialos, Mavropanos, Tsimikas ; Siopis (Pelkas, 72′), Bouchalakis, Bakasetas, Giannoulis (Limnios, 83′) ; Masouras (Tzolis, 72′), Pavlidis (Douvikas, 75′)

Buts

1-0 M. 59 Forsberg. 2-0 M.69 Isak.

Arbitre

Tobias Stieler (Allemagne). TA : Ekdal (61′) / Mavropanos (57′), Bakasetas (61′), Hatzidiakos (2A, 86)

Stade

Arène des amis. 48 000 téléspectateurs.

La Grèce a joué une grande partie de ses options dans ce duel, presque tout ou rien au niveau des qualifications et cela s’est remarqué dans la puissance qu’ils ont imprimée dans les premières minutes du match, surprenant l’équipe scandinave.

En fait, la première occasion nette est venue des rangs helléniques, déjà après la 20e minute de jeu, mais le puissant tir croisé de Masouras, le joueur le plus remarquable de la Grèce, a fini par s’écraser sur le poteau droit. Le suivant, déjà dans la phase finale, était aussi pour Van’t Schip. Corner, passeur de Masouras et Pavlidis pratiquement seul, il s’est levé pour finir, directement à la barre transversale.

Le scénario fixé par les Grecs s’accomplissait, la Suède attendant que ses hommes de référence entrent en jeu et souffraient dans plusieurs sections du crash.

Il a dû déplacer les clés d’Andersson s’il voulait renverser la vapeur et il semble que la pause ait eu un certain effet. La Suède est sortie avec une marche de plus et a trouvé un moyen d’atteindre les domaines de Vlachodimos, mettant des balles dans la zone.

Le premier avertissement est venu après une erreur dans le dédouanement de Giannoulis qui chassait Quaison forçant le but grec à se montrer. Quelques minutes plus tard, il est entré en jeu Isak qui est entré dans la zone provoquant une pénalité claire. Forsberg il a triché sur le tir de sept mètres à Vlachodimos pour amener le premier au tableau de bord.

Avec la Grèce touchée émotionnellement, la seconde n’a pas attendu. Voyant Olsen vu la défense devant Helena Isak décoché et n’a pas hésité. Longue passe pour l’attaquant du Real à courir, avec les deux défenseurs centraux battus et le gardien réagissant tardivement. L’efficacité suédoise pour renverser la vapeur et déclencher l’euphorie dans une Friends Arena bondée.

Une action qui a fini par couler l’équipe hellénique qui n’a guère pu faire plus que d’essayer de contenir l’assaut suédois dans les dernières minutes.

Le prochain rival de la Grèce sera précisément l’Espagne, le 11 novembre à Athènes. La Suède, quant à elle, se rendra à Batoumi pour affronter la Géorgie.