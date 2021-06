Résumé et objectifs de la Suède

05/06/21 à 23:10 CEST

La Suède a remporté une victoire placide face à l’Arménie (3-1), lors de son dernier essai avant les débuts en Eurocup contre l’Espagne, dans un match où elle aurait pu se débattre contre un rival de piètre performance.

Suède

Olsen ; Lustig (Krafth, 72′), Danielson, Lindelöf, Bengttsson ; Larsson (Claesson, 45′), Ekdal (Svanberg, 72′), Olsson, Forsberg (Sema, 86′) ; Isak (Berg, 72′), Kulusevski (Quaison, 72′).

Arménie

Yurchenko ; Monroy, Voskanyan, Calisir (Albert, 73′), Kamo ; Bichakhchyan, Angulo (Barseghyan, 45′), Spertsyan (Grigoryan, 45′), Hakobyan (Bayramyan, 45′); Miranyan (Muradyan, 45′), Adamyan (Shaghoyan, 84′).

Buts

1-0 M. 16 Forsberg. 2-0 M. 34 Danielsson. 2-1 M. 64 Bichakhchyan. 3-1 M. 85 Berg.

Arbitre

Mattias Getranius (Finlande). TA : Claesson (80′) ; Muradyan (71′).

L’équipe suédoise aurait dû obtenir un résultat plus large, mais le jeu remarquable de la première mi-temps ne s’est pas pleinement traduit dans le tableau d’affichage, et après avoir traversé quelques ennuis, ils ont dû attendre la dernière ligne droite pour clôturer le match.

Andersson a pris une avance sans précédent, avec Isak et Koulusevski, peut-être les plus grandes promesses du football suédois, en l’absence d’Ibrhimovic. La perle de la Juventus, qui a joué en salle en Suède, a montré sa préférence pour être mise en attaquant. Et le coach semblait l’entendre.

Les deux attaquants ont fait allusion à de bonnes combinaisons, mais leur performance globale était clairement inférieure à ce que l’on pouvait attendre de leur talent, suggérant qu’ils ne recommenceront pas contre l’Espagne. Encore moins si l’on tient compte du fait que celui qui a marqué était le vétéran Berg, tout à fait au goût du sélecteur.

La défense, avec jusqu’à trois joueurs toujours indisponibles en raison de divers problèmes physiques, a réalisé une performance solvable, a supprimé un excès de confiance de Lindelöf. Danielson a même porté le score à 2-0 sur une tête qui a rebondi sur un défenseur.

Avant, la Suède avait déjà avancé dans un long shot de manque de Fosberg, encore le meilleur de l’attaque suédoise contre la Finlande, qui Jurtjenko mangé pitoyablement.

Le gardien arménien s’est ensuite rattrapé en arrêtant un penalty qui aurait été de 3-0. Et avec une paire de mains à un coup de tête de Lindelöf et d’autres occasions. Jusqu’à une demi-douzaine d’occasions se sont accumulées en Suède, bien supérieures dans une première mi-temps qui aurait pu se terminer par un éboulement.

L’Arménie y a contribué, avec plusieurs nouveautés dans le onze de départ et qui était très loin du niveau affiché lors de la phase de qualification de la Coupe du monde, où elle marque le plein de points en trois matches dans le groupe de l’Allemagne, qui étonnamment mène.

Ce Joaquin Caparros Il n’a pas aimé ce qu’il a vu en première mi-temps était évident après la pause. Quatre changements, trois au centre du terrain, ont fait l’ancien entraîneur de Séville. L’Arménie s’est améliorée, même si elle n’a pas non plus créé de danger.

Il a réussi à clore le match Ekdal, qui n’était que dans la surface, ce qui a pris une éternité et a fini par perdre le ballon. Mais c’est Bichakhchyan qui a récupéré le rebond d’Olsen sur son propre tir pour se diriger vers la première et unique chance nette de son équipe.

La Suède avait quelques doutes, même si l’Arménie n’avait aucune chance réelle de tirer. Jusqu’à une bonne passe de Quaison, n’a laissé que Berg, qui a défini sans problème et a clôturé le match avec la finale 3-1.