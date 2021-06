Résumé et objectifs de la Turquie

11/06/2021 à 23:14 CEST

Roger Payro

C’était l’une des équipes qui ont atteint l’Eurocup les plus en forme – sinon la plus – et l’Italie n’a pas suscité de surprise. Les ‘Azzurra’ ont soumis la Turquie à un véritable calvaire lors du match d’ouverture (0-3) et il a fait ses débuts à l’événement continental avec un pas ferme. Demiral, à lui seul, Immobile et Insigne ont cristallisé la supériorité transalpine.

TUR

ITA

dinde

Çakir ; Celk, Demiral, Söyüncü, Meras ; Yokuslu (Kahveci, 65′) ; Karaman (Dervisoglu, 76′), Tufan (Ayhan, 64′), Yazici (Ünder, 46′), Çalhanoglu ; et Yilmaz.

Italie

Donnarumma; Florenzi (Di Lorenzo, 46′), Bonucci, Chiellini, Spinazzola ; Barella, Jorginho, Locatelli (Cristante, 74′) ; Berardi (Bernardeschi, 85′), Immobile (Belotti, 81′) et Insigne (Chiesa, 81′).

Buts

0-1 M. 53 Demiral. 0-2 M. 66 Immobile. 0-3 M. 79 Insigne.

Arbitre

Danny Makkelie (Pays-Bas). TA : Söyüncü (88′) et Dervisoglu (90′).

Incidents

Olympique de Rome. 16 000 téléspectateurs.

Les statistiques de tir résument parfaitement à quoi ressemblait le match à l’Olimpico de Rome, où l’Italie a agi en tant que visiteur mais s’est sentie plus locale que jamais. 16 000 âmes acclamées depuis les tribunes et ils ont assisté à la cérémonie d’ouverture avec le ténor Andrea Bocelli chantant le « Nessun Dorma ». Dormir précisément va coûter aux Ottomans. Ils ne sont jamais entrés dans le jeu, ils ont subi des poursuites d’ombres pendant 90 minutes et ont fini désespérés et battus. Décevant son premier match.

L’Italie a pris le contrôle du match et il était déjà installé en territoire rival dans les premiers bars. Immobile et Distingué Ils ont été les premiers à l’essayer, même si le plus clair de la première mi-temps était dans la tête de Chiellini, ce qui a forcé le vol plané de Çakir. Devant l’imprécision des hommes de Senol Günes, l’équipe de Mancini a continué à insister mais sans prix. Pas une main claire de Celik dans la zone, il est tombé en faveur de l’« Azurra », qui n’a pu ouvrir la boîte qu’après avoir traversé les vestiaires.

La fermeture a été ouverte

Et c’est venu de la manière la moins attendue. Berardi a assis Meras et son centre a été détourné par Demiral vers son propre but. Le défenseur central de la Juventus n’a pas pu être retiré, qui avait déjà Immobile dans le cou. Jusque-là, peu de choses avaient changé le paysage de la Turquie, bien que En dessous de, son seul changement par rapport aux vacances, il l’avait essayé dans une aventure en solo.

Le score défavorable n’a pas non plus changé un iota de l’approche ottomane, qui a continué à supporter l’averse. Jusqu’au moment du jeu, les arrivées se cumulaient à raison d’une par minute en moyenne. Spinazzola, Insigne, Locatelli, Berardi & mldr; Je voulais condamner l’Italie. ET ImmobileQui d’autre, a atteint l’objectif de tranquillité. L’attaquant de la Lazio a surpris en position de ‘9’ un rejet de Çakir au tir de Spinazzola pour doubler le loyer et tuer tout le match.

Mancini n’a pas fait confiance, qui n’a commencé à alléger le trafic sur la bande qu’à l’arrivée du 0-3. Il y a eu la seule erreur du but turc, qui a été imprécis dans la sortie du ballon et l’Italie, avec une combinaison rapide avec leurs hommes d’attaque, l’a pénalisé. Insigne s’est occupé du marquage. Tir classique avec un beignet sur le long bâton. Marque déposée.

Chiesa, Belotti et Bernardeschi – Presque rien – ils ont sauté sur le green dans les dernières minutes, déjà avec tout décidé. Yilmaz, condamné aujourd’hui à l’ostracisme, cherchait le but de l’honneur dans la décote mais même pas cela. L’Italie commence fort.