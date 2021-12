Résumé et objectifs de Laguna

30/11/2021

Le à 23:41 CET

.

L’attaquant de Grenade Adri Butzke a signé des débuts de rêve avec la première équipe de Grenade, avec trois buts dans la victoire éclatante des Nasrides au premier tour de la Copa del Rey contre Laguna (0-7), qui a duré une demi-heure contre une équipe avec laquelle ils étaient séparés par cinq catégories.

L’équipe Nasrid, dès la première minute, a tenté de condamner l’égalité sur la voie rapide et d’éviter les surprises contre une équipe de catégorie préférée, qui a résisté jusqu’à ce que les visiteurs signent leur deuxième but.

Le match est allé vite face à l’équipe de Grenade, après que l’arbitre ait sanctionné d’un penalty une entrée dans la surface de Puertas, à la 8e minute. Bacca était chargé de matérialiser la peine maximale, le gardien Alonso a réussi à dévier le ballon vers le poteau, mais le rebond a rendu le ballon à l’attaquant colombien pour marquer à volonté.

Après plusieurs attaques de CD Laguna, une attaque rapide sur l’aile gauche s’est soldée par La tête de Butzke qui devenait le deuxième but nasride (32′). Le deuxième but a mis fin aux espoirs de Tenerife, qui a vu Antonio Puertas et Butzke ils ont condamné le match ensemble avant la pause (0-4).

Vivez la finale de la Copa del Rey sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

Au début de la seconde mi-temps, Butkze a marqué son troisième but après une contre-attaque avec Bacca. Jorge Molina, qui est entré dans la deuxième période, a prolongé la victoire avec deux butsAlors que le match de Laguna a été très long face à un rival qui à aucun moment n’a été satisfait du résultat et, jusqu’au bout, a tenté de prolonger sa victoire.