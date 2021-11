Résumé et objectifs de l’Allemagne

11/11/2021 à 22:54 CET

Alba López

Avec son billet déjà tamponné pour la Coupe du monde au Qatar après sa dernière victoire contre la Macédoine du Nord à Skopje, la seule incitation était de voir si Hansi Flick donnait des opportunités aux moins habituels contre le faible Liechtenstein.

ALE

LCH

Allemagne

Neuer; Hofmann (Nmecha, 46′), Rüdiger, Kehrer, Gunter ; Gündogan (Arnold, 64′), Goretzka (Neuhaus, 46′) ; Bakou, Müller, Sané (Volland, 64′) ; Réus.

Liechtenstein

B. Buchel ; S. Wolfinger (Brandle, 83′), Kaufmann, Malin, Hofer, Goppel ; Frommelt, Sélé (Buchel, 83′) ; Frick (F. Wolfinger, 29′) (Meier, 69′), Salanovic (Grunenfelder, 69′).

Buts

1-0 M. 11 Gündogan, sur penalty. 2-0 M. 20 Kaufmann, but contre son camp. 3-0 M. 22 Sané. 4-0 M. 23 Reus. 5-0 M. 49 Sané. 6-0 M. 77 Müller. 7-0 M. 81 Bakou. 8-0 M. 86 Müller. 9-0 M. 89 Goppel, but contre son camp.

Arbitre

Ivana Martincic (Croatie). TA : Rüdiger (39′). TR : Hofer (9′).

Incidents

Arène Volkswagen. 20 000 téléspectateurs.

Et, malgré les pertes, l’ancien entraîneur du Bayern n’a eu aucune pitié, qui a choisi de retirer le rouleau compresseur. En dix minutes, le match était terminé. Et pas à cause d’une victoire précoce, mais parce que Hofer a quitté le Liechtenstein avec dix pour une entrée criminelle et cette dalle pesait déjà trop pour ceux de la Principauté. Gündogan n’a pas manqué de onze mètres et à partir de là, c’était un jeu d’enfant pour la « Mannschaft ».

Entre les minutes 20 et 23, les Allemands ont égalisé le duel avec trois buts: un chez Kauffmann et deux de Sané et Reus. Goretzka et Gündogan ont de nouveau formé un orchestre au centre du terrain.

Après la pause, la fête Flick a continué et les buts ont continué à chuter. Jusqu’à cinq autres et de toutes les couleurs. Il y avait aussi des procès-verbaux pour les théoriciens suppléants. L’Allemagne revient toujours. Et celui-ci fait peur. Oeil sur le Qatar.