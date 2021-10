Résumé et objectifs de l’Angleterre

10/12/2021

L’Angleterre a échoué dans son premier « ballon de match ». Il ne semble pas, que oui, que le faux pas contre la Hongrie (1-1) change son destin. Les « Trois Lions » avaient la possibilité de se qualifier mathématiquement pour la Coupe du Monde du Qatar mais ils ont organisé un match discret contre une équipe magyare qui rêve de deuxième place.

Angleterre

Pickford ; Walker, Stones, Mings, Shaw ; Foden, Riz, Mont; Sterling (Henderson, 76′), Kane (Abraham, 76′ (Watkins, 92′)) et Grealish (Saka, 63′).

Hongrie

Gulácsi ; Lang, Nagy, Szalai, Kecskes ; Schon (Holender, 68′), Nagy, Nego (Bolla, 92′), Schafer (Vesei, 79′) ; Sallai (Hahn, 79′) et Szoboszlai (Nikolics, 92′).

Buts

0-1 M. 24 Sallai (plume). 1-1 M. 37 Pierres.

Arbitre

Hernández Hernández (Espagne). TA : Shaw (23′) / Schafer (42′) et Szoboszlai (90′).

Incidents

Wembley. Environ 80 000 téléspectateurs.

Ce n’était pas une réunion riche en occasions. L’Angleterre allait au trantran quand ils ont trouvé un penalty contre nulle part. Shaw a dégagé de façon acrobatique dans la zone mais Nego a légèrement anticipé et l’arrière latéral a contacté le joueur hongrois. Hernández Hernández n’a pas hésité à souligner le point fatidique et Sallai a mis les hommes de Marco Rossi en tête.

Ce n’est pas non plus que la Hongrie ait fait quoi que ce soit d’enthousiasmant, bien que l’avantage lui ait donné la force de faire face au harcèlement anglais annoncé. L’équipe de Southgate contrôlait le cuir, ne trouvant aucun moyen de générer un danger. En fait, la cravate a fini par venir d’un coup de pied arrêté. Grealish l’a mis avec soin de la part du groupe et Stones a terminé dans la bouche du but.

L’égalité a atteint le bord des vacances et dans la seconde moitié, le scénario n’a pas changé d’un iota. Domaine stérile des Anglais qui ont généré des arrivées mais pratiquement sans impliquer Gulácsi. Dans la dernière ligne droite, une défaite de Saka, qui a remplacé Grealish, a presque coûté un mécontentement sous la forme d’un but de Holender.

La blessure d’Abraham, qui était également entré en ravitaillement, est la pire nouvelle pour Southgate et surtout Mourinho, qui peut se retrouver sans son attaquant à Rome. Contre l’Albanie dans un mois viendra le prochain « ballon de match » anglais.