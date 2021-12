Résumé et objectifs de l’Atalante

09/12/2021 à 21:03 CET

Alba López

Villareal sera au tirage de lundi à Nyon (Suisse) après avoir battu l’Atalanta à Bergame après le report du match pour cause de neige mercredi. L’équipe d’Emery a battu ‘La Dea’ avec un Danjuma superlatif qui vise à transmettre « gros » et a matérialisé deux des trois tant de céramiques dans le stade Gewiss. Après avoir mené 0-3 au tableau d’affichage, le « Sous-marin » a fini par demander le temps suspendu à son but. C’est la troisième fois qu’il atteint les huitièmes de finale de la compétition continentale maximale. Ce Villarreal est de Champions.

ATL

LL

Atalante

Musso; Tolói, Demiral (Djimsiti, 46′), Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon (Muriel, 54′), Maehle (Zappacosta, 90′) ; Pessina (Malinovsky, 46′) ; Ilicic, Zapata.

Villarréal

Rulli ; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Moi Gómez (Peña, 93′), Capoue, Parejo (Trigueros, 93′), Alberto Moreno; Gérard Moreno (Iborra, 82′), Danjuma (Boulaye Dia, 87′).

Buts

0-1 M. 2 Danjuma. 0-2 M. 41 Capoue. 0-3 M. 51 Danjuma. 1-3 M. 70 Malinovsky. 2-3 M. 80 Zapata.

Arbitre

Anthony Taylor (Angleterre). TA : Muriel (89′) / Alberto Moreno (56′) et Parejo (60′).

Incidents

Stade Gewiss. 20 000 téléspectateurs.

Ni Gasperini ni Emery n’ont touché aux alignements qu’ils avaient enseignés la veille. L’UEFA a autorisé des variations, mais toutes deux ont confié leur sort aux mêmes hommes. Cela annulait l’effet de surprise du double côté formé par Estupiñán et Alberto Moreno à Villarreal. Unai savait que l’Atalanta allait charger son attaque sur la droite et il avait raison, car Hateboer et Ilicic étaient un cauchemar de ce côté malgré la supercherie de l’entraîneur.

Ce que ‘La Dea’ n’avait pas, c’était lui Le premier but de Danjuma, qui a avancé au ‘Submarine’ après deux minutes de jeu après l’une de ces passes dans l’espace de Parejo avec lequel Coslada s’est fait un mode de vie. La finition du Néerlandais face à Musso était parfaite : tir entre les jambes et pour fêter ça. La thérapie par ventouses qu’il avait utilisée pour se remettre de ses problèmes musculaires et se rendre au jeu avait fonctionné.

Danjuma était à nouveau le footballeur différentiel de Villarreal à Bergame. Son impudence et sa mobilité ont laissé Toloy tolay, qui théoriquement était chargé de l’attacher court et n’a jamais trouvé le chemin. La Atalante, quant à elle, faisait beaucoup de bruit pour rien. L’ignifuge Albiol et Pau Torres ils ont toujours gagné le match contre les attaquants de ‘La Dea’. Ilicic et Zapata l’ont essayé par voie terrestre et aérienne, mais ils ne pouvaient rien contre le commerce de la paire de centrales électriques en céramique. Les deux Capoue au bord de la pause ont fini par désolidariser l’équipe de GasperiniS’il était déjà dans les cordes auparavant, il lui fallait désormais trois buts pour rester en vie dans la compétition.

Un impossible. Et c’était bien sûr l’omniprésent Danjuma qui a définitivement éliminé l’Atalanta au redémarrage. Il l’a fait au coin de la rue et de l’intérieur de la surface après un génie de Gérard Moreno, qui est revenu à onze et a remercié son équipe pour lui. Avec Danjuma et l’international espagnol à ce niveau on peut rêver de tout. Les buts de Malinovski et Zapata mettent l’incertitude dans la dernière ligne droite, mais les devoirs étaient faits. La souffrance en valait la peine.