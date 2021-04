Résumé et objectifs de l’Athletic Club-Real Sociedad de la finale de la Copa del Rey

04/03/2021 à 23:33 CEST

Arnau Montserrat

Société royale de Zoroniak. 34 ans plus tard, les vitrines du complexe «txuri-urdin» auront un nouveau locataire. L’équipe de Saint-Sébastien a remporté le derby basque le plus important de l’histoire et a été proclamée championne de la Copa del Rey 2020. Une cible d’Oyarzabal du point de penalty a écrit une page en or pour le reste de sa vie et celle du Real. L’Athletic a une balle à gauche le 17 contre le Barça.

ATH

RSO

Sportif

Unai Simon; De Marcos, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri (couche 90 ‘); Berenguer (Villalibre 76 ‘), Dani García (Vesga 76’), Vencedor (Unai López 68 ‘), Muniain; Williams, Raúl García.

Société réelle

Remiro; Gorosabel (Elustondo 90 + 3), Zubeldia, Le Normand, Monreal; Silva (Guevara 85 ‘), Zubimendi, Merino, Portu (Barrenetxea 89’); Oyarzabal, Isak (Carlos Fernández 89 ‘).

Arbitre

Estrada Fernández (Catalan) TA: Dani García (35 ‘), Iñigo Martínez (62’) / Mikel Merino (71 ‘)

Soccer qu’est-ce que le football, peu dans les 45 premières minutes. Trop effrayant parmi les protagonistes. De nombreux tests et une pluie torrentielle ont marqué les premières mesures d’une finale qui attendait depuis trop longtemps. Et cela a montré dans la prise de décision. C’était le coup de sifflet de l’arbitre au début de l’affrontement et le robinet s’est ouvert à Séville. La Cartuja était une vraie douche. Cela a surtout nui au jeu tactile d’une Real Sociedad qui, malgré beaucoup de cuir, n’a pas fini de marcher sur la zone opposée.

Les deux premiers avertissements ont été donnés par l’Athletic avec un spécialiste de Raúl García dans ce genre de matches. La pression en avant des lions compliqua mal la sortie du ballon de quelques ‘txuri-urdin’ qui remirent une marche de plus lorsque le cuir passa à travers le magicien d’Arguineguin. Silva a été particulièrement délicate dans la prise de décision et a mis le risque nécessaire avec Isak comme partenaire. Le Suédois était une nuisance derrière le dos du couple Iñigo-Yeray, attentif à chacune des décoches «tueur».

Précisément, Iñigo avait la meilleure chance de la première mi-temps. Décroché après une action offensive, le défenseur central rojiblanco a reçu un ballon d’Unai Simón qui est tombé, contrôlé et tiré. Un coup sec qui est descendu avec une très mauvaise intention. Remiro a sauvé le premier avec l’un de ces arrêts qui valent des titres. Mitaine à la hauteur de la traverse.

Le départ des vacances était chargé. Même pas assis sur le banc, les remplaçants qui sont venus le jeu le plus controversé de la finale. Un centre d’Oyarzabal a touché la main d’Iñigo Martínez et Estrada Fernández l’a sorti de la surface. Le VAR a passé plus de trois minutes à analyser les différents plans car il semblait que le bras était à l’intérieur de la zone alors que le reste du corps ne l’était pas. La tension pourrait être coupée avec un couteau. La première décision de l’arbitre a conservé la technologie.

Iñigo n’a pas été assez effrayé par l’action qu’il a répétée quelques minutes plus tard. Mikel Merino découvrit l’arrière de la défense de la lionne pour trouver un Portu qui avait été renversé quand il était resté seul devant Unai. Pénalité et expulsion qui a duré deux minutes. Ceux qui l’ont pris au VAR pour informer l’arbitre que la couleur de la carte doit être jaune. Je passe par le moniteur, dis à Iñigo qu’il était déjà dans le vestiaire et que le «4» de l’Athletic est de retour sur le terrain. Il a pu voir à la première personne comment Oyarzabal a battu Unai Simón à onze mètres. Appuyez sur le bouclier et attachez le résultat.

Les changements de Marcelino n’ont pas eu l’effet qu’il recherchait. La Real était toujours plantée de façon transparente derrière. Williams a vécu noyé et même pas avec une deuxième référence car Villalibre n’a-t-il pas perturbé les plans d’Imanol Alguacil qui n’a pas bougé une seule pièce. Athletic gagnait des mètres, ils n’avaient pas d’autre choix, mais ils n’ont pas tiré sur la porte. L’inertie, forcément, concentrait les dernières barres sur un terrain réaliste mais la Coupe obtenait déjà les cravates blanches et bleues. La longue attente réaliste a pris fin. Le coup de sifflet final de l’arbitre a déclenché la folie parmi les «txuri-urdin». La Real Sociedad a emmené la Copa del Rey à Saint-Sébastien. Le troisième de son histoire.