Résumé et objectifs de l’Athletic

Le passe-temps de Club athlétique ne gagne pas à la déception cette saison. S’il est vrai qu’ils ont pu célébrer (ce qui peut être fait en période de pandémie) le titre de Super Coupe, les deux finales de Coupe perdues contre le Real et le Barça, et le développement de la saison en LaLiga, ils ternissent une campagne qui aurait pu être très réussi. L’objectif de Budimir À deux minutes de la fin, il a évité une victoire vitale pour les Basques face à leurs aspirations européennes, qui sont désormais très loin.

Club athlétique

Unai Simon; De Marcos, Núñez, Íñigo, Balenziaga; Berenguer (Unai López, 80 ‘), Vencedor, Vesga, Morcillo (Ibai, 75’); Villalibre (Iñaki Williams, 75 ‘), Sancet (Raúl García, 80’).

Osasuna

Herrera; Ramalho (Vidal, 72 ‘), David García, Aridane, Juan Cruz (Rubén García, 72’); Torró (Chimy Ávila, 72 ‘), Brasanac, Moncayola; Roberto Torres (Jony, 79 ‘), Kike Barja (Gallego, 87’); Budimir.

Buts

1-0 M.1 Morcillo. 1-1 M.12 Brasanac. 2-1 M.62 Sancet. 2-2 M.88 Budimir.

Arbitre

Pizarro Gomez. TA: Vainqueur (51 ‘) / Torró (26’), Brasanac (92 ‘).

Incidents

San Mamés (porte fermée).

Depuis l’arrivée de Marcelino, la remontée du tableau est évidente et les «lions» se rapprochent des positions européennes, chose impensable en début d’année. Cependant, dans les dernières minutes, ils ont laissé une victoire qui semblait assurée et qui ça aurait été la première fois de la saison qu’il avait remporté deux victoires consécutives. La cravate “ in extremis ” de Osasuna refroidi un Sportif qu’il a jeté les quelques possibilités qui lui restaient. De son côté, il a permis aux rojillos assurer mathématiquement la permanence.

Le jeu a commencé de façon folle, avec des allées et venues vers les deux buts. La première minute n’avait pas encore été atteinte sur le tableau d’affichage lorsque Villalibre assisté à Boudin noir talon haut pour la fin de tirer Herrera. Le jeu lui semblait confortable Sportif, avec un Osasuna que plus rien n’était joué, mais l’ensemble de Balayez-vous prouvé à nouveau que c’est une machine de course et Brasanac il a égalisé le concours peu de temps après.

Le jeu s’est poursuivi après la pause avec une grande intensité. Après l’objectif de Sancet, ce qui a encore une fois mis les locaux en avant, le Sportif lignes retardées et a commencé à voir comment Osasuna croyait à la cravate. Et au final, tant le lanceur va à la source … Après plusieurs occasions pour les rojillos, enfin Budimir égalisé le jeu avec une excellente tête après un centre mesuré de Galicien, qui venait d’entrer sur le terrain.