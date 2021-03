Résumé et objectifs de l’Athletic

07/03/2021 à 23:11 CET



Journée ronde pour le Club athlétique sur tous les fronts. Après avoir réalisé le retour épique de la Copa del Rey contre Levante, Les hommes de Marcelino ont reçu Grenade pour la Liga dans le dernier duel dimanche. Et, bien que le triomphe ait été compliqué, un Le coup de fouet de Berenguer leur a donné 2-1 pour les sortir des ennuis et marquer trois autres points dans la semaine de rêve rojiblanco.

ATH GRA Athlétique Simon; Capa, Núñez (Yeray, 46 ‘), Balenziaga, Lekue (Berenguer, 85’); Gómez (De Marcos, 69 ‘), García, Vencedor, Morcillo; Villalibre (Williams, 77 ‘), Sancet (García, 69’). grenade Silva; Foulquier, Duarte, Sánchez, Quini (Díaz, 46 ‘); Herrera, Montoro (Eteki, 87 ‘); Fede (Kenedy, 60 ‘), Quina (Soldat, 60’), Puertas (Marín, 83 ‘); Molina. Buts 1-0 M. 3 Villalibre. 1-1 M. 79 Jorge Molina. 2-1 M. 90 Berenguer. Arbitre Martínez Munuera (valencien). TA: García (26 ‘), Vencedor (69’) / Herrera (59 ‘), Díaz (90’). Incidents San Mamés. Jour 26. Porte fermée.

Athletic s’est réveillé tôt pour le match grâce au succès de Villalibre. Quand ils ont à peine couru 3 ‘de la première mi-temps, Sancet l’a servi à l’attaquant basque, qui a conservé la marque de Germán pour faire demi-tour et punir Rui Silva gaucher.

Ils ont dû attendre la seconde moitié pour continuer à se blesser. A 71 ‘, même Raúl García a eu la chance d’augmenter l’avantage, mais a raté son penalty. Et Grenade a répondu quelques minutes plus tard avec un match de Puertas que Jorge Molina a terminé à volonté, nouant le duel à la fin.

La frustration semblait s’emparer des Basques, et Marcelino déplaça le banc: Il est entré à Berenguer à seulement cinq minutes de la fin. Et l’ailier de Barañáin a répondu de la meilleure façon à la confiance de l’entraîneur, chassant un rebond à 92 ‘et le mettant furieusement dans le but andalou. Triomphe agonique et cerise sur le gâteau le plus doux pour Athletic.